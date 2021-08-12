У Карпатах у місці "з’явлення диявола" встановили капличку: фото здивувало мережу

Так, як свідчить напис на пам’ятній табличці, вмурованій у стіну, її було встановлено "через з’явлення диявола".

За словами туриста, фотографію він зробив у понеділок, 9 серпня, під час 6-денного походу за маршрутом "Верховина – Кринта – Гриняви – Чивчини – Чорногора – Бистрець".

Зокрема, капличку встановили неподалік полонини Балтагура і скелі Баби, поблизу кордону з Румунією.

Фото: на Верховинщині Карпат встановили капличку (facebook.com/gudz.art)

Згідно з написом на табличці, саме в цій місцевості — між полониною Батагура та горою Коман - 19 липня 2017 року о 13:28 було помічено “з’явлення диявола”.

У коментарях мандрівниця Ганна Шандура-Шаніна теж поділилася зображенням. На фото зафіксовано темну пляму в небі над горами, обриси якої нагадують рогату істоту.

Фото: на Верховинщині Карпат встановили капличку (facebook.com/anna.shandurashanina)

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