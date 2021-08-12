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У Карпатах у місці "з’явлення диявола" встановили капличку: фото здивувало мережу

Автор: Тетяна Самарук

У Чивчинському масиві Карпат на території Верховинського національного природного парку виявили дивну капличку.

Фото турист Іван Гудз опублікував на своїй Facebook-сторінці.

Так, як свідчить напис на пам’ятній табличці, вмурованій у стіну, її було встановлено "через з’явлення диявола".

За словами туриста, фотографію він зробив у понеділок, 9 серпня, під час 6-денного походу за маршрутом "Верховина – Кринта – Гриняви – Чивчини – Чорногора – Бистрець".

Зокрема, капличку встановили неподалік полонини Балтагура і скелі Баби, поблизу кордону з Румунією.

Фото: на Верховинщині Карпат встановили капличку (facebook.com/gudz.art)

Згідно з написом на табличці, саме в цій місцевості — між полониною Батагура та горою Коман - 19 липня 2017 року о 13:28 було помічено “з’явлення диявола”.

У коментарях мандрівниця Ганна Шандура-Шаніна теж поділилася зображенням. На фото зафіксовано темну пляму в небі над горами, обриси якої нагадують рогату істоту.

Фото: на Верховинщині Карпат встановили капличку (facebook.com/anna.shandurashanina)

Інших користувачів зацікавила дивна споруда.

  • Дивна ситуація. Спробую дізнатися, зацікавило;
  • Запитав знайомих, на жаль, додзвонитися в ті краї важко. Але до кого додзвонився, підтверджують, що є така капличка. Щобільше, цілком серйозно кажуть, що її спорудження СБУшники ініціювали. Але то вже якось зовсім на голову не налазить;
  • Місцеві люди мають свої погляди на духовне життя. І право на духовне життя. Навіщо з цього кпинити?;
  • От і ходи після цього в гори. Це ж тепер і свячену воду тягати доведеться.

Раніше ми повідомляли, що у Карпатах групі туристів стало погано, трьох дітей госпіталізували.

Також в Карпатах грибами отруїлися троє людей, вони в реанімації.

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Карпаты