В Карпатах хотят построить курорты на территории уникальных лесов: разгорается скандал

Детали скандала

В конце 2022 года ООО "Буковель" обратилось в Поляницкую и Усть-Чернянскую общины. Цель обращения - начать подготовку к строительству еще двух курортов - "Быстрица" и "Турбат". В сильных советах дали разрешение на застройку.

"То есть Коломойский и его люди не только не оставили намерение построить огромный курорт "Свидовець". Они планируют застроить трассами, подъемниками и гостиницами еще и соседние со Свидовцем горы - хребет Братковский и леса вокруг горы Урья", - возмущаются экозащитники.

В 2016 году было анонсировано строительство курорта "Свидовець". По предварительным данным, там смогут разместиться до 28 000 человек одновременно. Территориально "Свидовець" занял бы 1400 гектаров территории.

Карта строительства новых курортов в Буковеле (фото: facebook.com/freesvydovets)

Анонсированные в 2022 году курорты "Турбат" и "Быстрица" не менее масштабны. Итого они займут еще 1400 гектаров и будут принимать 25 000 человек одновременно.

Масштабы поражают еще и потому, что все эти курорты ("Свидовець", "Турбат" и "Бистрица") будут расположены рядом с "Буковелем" и соединены с ним.

"То есть в итоге планируется курорт-монстр, рассчитанный на более 65 тысяч человек одновременно! Для сравнения, это как построить среди Карпат целый город размером более половины Ужгорода", - пишут активисты.

Почему это катастрофа

Все упирается в вопрос состояния окружающей среды, ведь столь масштабные строительные работы непременно на него повлияют.

В первую очередь будут уничтожены или повреждены не менее 3 000 гектаров диких карпатских лесов, лугов и рек. Активисты сообщают, что застройка, лыжные трассы и подъемники пройдут по заповедным территориям, где обитают многочисленные краснокнижные растения и животные.

Другой не менее тревожный вопрос - это использование водных ресурсов. Три курорта будут потреблять более 20 000 кубометров воды каждый день. Для этого на местных водоемах придется устраивать резервуары и водозаборы.

Национальный парк "Сколевские Бескиды" в Карпатах (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам активистов, в 2022 году даже жители высокогорья ощутили последствия засухи. А сам "Буковель" так и не решил проблему с непрерывно загрязняющимися сточными водами.

Интересно, что в 2018 году даже власти соседней Венгрии обращались в Украину с просьбой оценить влияние курортов на нашу окружающую среду.

Есть ли какие-то решения

Местные власти убеждены, что выхода из ситуации со строительством нет. Однако следует поискать примеры подобной практики в мире.

"В ЕС уже много лет действуют региональные программы развития. Часто такие программы направлены на традиционное сельское хозяйство и зеленый туризм, которые не вредят окружающей среде", - рассказывают представители инициативной группы.

То есть для сбалансированного развития общин и туристических зон вокруг Свидовца нужно заручиться поддержкой государства. Но активисты уверены, что пока даже руководство Украины не публично стоит на стороне олигархов и поддерживает строительство мегакурорта.