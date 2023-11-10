Карпачев рассказал, что нужно спросить у ребенка, прежде чем его ругать

Наказание - процесс воспитания ребенка, но ругань нужно правильно. Следует знать, каких правил соблюдать, чтобы не причинить ребенку вреда. К тому же, перед наказанием нужно задать ребенку несколько вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Дмитрия Карпачева в Instagram.
Эксперт говорит, что часто наказания демонстрируют ребенку, что он сделал что-то плохое. Но не дают ответа на вопрос, почему этого делать нельзя.
К тому же иногда вместо наказания с ребенком лучше поговорить. Ведь главное - это не наказать его, а научить как правильно поступать, и разговор может быть более эффективным для решения этой задачи.
Почему ты это сделал, зная, что поступаешь плохо?
Суть вопроса - попытаться узнать истинные причины плохого поведения и объяснить, что сам ребенок думает об этом.
Мог ли ты поступить по-другому?
Этот вопрос учит ребенка видеть другие варианты поведения в сложных и неоднозначных для него ситуациях. Если ребенок не может вам ответить, предложите ему свои варианты.
Как мне поступить в этой ситуации?
Психолог говорит, что есть замечательное правило: "Ребенок больше всего нуждается в любви и поддержке именно тогда, когда меньше всего этого заслуживает". Такой вопрос направлен на формирование доверительных отношений, являющихся основой воспитания.
Если ситуация повторится, как ты поступишь в следующий раз?
Цель вопроса - построить правильную модель поведения. Представление ребенка о том, как в следующий раз поступить иначе, повышает его шансы на приемлемое поведение.
Дмитрий Карпачев отметил, что вопросы могут значительно снизить случаи плохого поведения, а также они существенно снижают напряжение в отношениях с ребенком.
Каждый может ошибаться. Именно это необходимо донести до сознания ребенка, а не ругать его.
Более того, иногда родителям просто необходимо разрешать ребенку совершать ошибки. Разумеется, это не касается ситуаций, угрожающих здоровью и жизни малыша или окружающих. Всем известно, что на ошибках учатся, причем на собственных, а не на чужих.
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