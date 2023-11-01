Карпачев рассказал, стоит ли давать ребенку карманные деньги

По словам эксперта, правильное отношение к деньгам - один из важнейших аспектов воспитания. Карманные деньги - это не просто средства для оплаты "хотелок", а они позволяют формировать финансовую грамотность и независимость.

В частности, Карпачев назвал 4 причины, почему у ребенка должны быть карманные деньги.

Коммуникация

Деньги - это один из способов структурирования взаимодействия между людьми. Так человек выстраивает отношения со своим окружением, в том числе с помощью денег.

Чем раньше ребенок научится использовать этот инструмент коммуникации, тем лучше.

К тому же, наличие карманных денег позволяет ребенку чувствовать себя свободно. Например, если в столовой друзья решат купить булочки, то ребенку не придется просить деньги взаймы или стыдливо отвечать - "у меня ничего нет".

Планирование бюджета

Навык управления бюджетом не возникает просто так - для этого нужна практика.

Этот опыт должен быть как положительным, так и отрицательным. Спустив однажды все карманные деньги на безделушки, ребенок в следующий раз будет принимать более взвешенные решения о покупке.

Понимание собственных целей

По словам психолога, когда у ребенка есть свои деньги, то он может принимать решение о покупке, например, новых кроссовок сам. Также она сможет копить на них деньги.

И в этом случае родители не должны как-то ограничивать ребенка и выбирать вещи за него.

"Даже если он купит не самые лучшие кроссовки, которые развалятся за сезон, он поймет цену выбора и в следующий раз осознанно будет подходить к покупке", - говорится в сообщении.

Формирование ценности

Часто бывает так, что дети не отдают себе отчет в настоящей стоимости вещей и бросают телефоны и планшеты на пол.

Понимание, сколько стоила игрушка, поможет сформировать ощущение денег на "личном балансе". Зная, что новый телефон стоит как год карманных денег, ребенок будет более бережным с ним.