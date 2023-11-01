Карпачев рассказал, стоит ли давать ребенку карманные деньги

В разных культурах по-разному относятся к теме карманных денег у детей. В частности, кто-то считает карманные деньги баловством и избыточностью, кто-то - жизненной необходимостью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост эксперта по детской психологии и развитию личности Дмитрия Карпачева в Instagram.
По словам эксперта, правильное отношение к деньгам - один из важнейших аспектов воспитания. Карманные деньги - это не просто средства для оплаты "хотелок", а они позволяют формировать финансовую грамотность и независимость.
В частности, Карпачев назвал 4 причины, почему у ребенка должны быть карманные деньги.
Деньги - это один из способов структурирования взаимодействия между людьми. Так человек выстраивает отношения со своим окружением, в том числе с помощью денег.
Чем раньше ребенок научится использовать этот инструмент коммуникации, тем лучше.
К тому же, наличие карманных денег позволяет ребенку чувствовать себя свободно. Например, если в столовой друзья решат купить булочки, то ребенку не придется просить деньги взаймы или стыдливо отвечать - "у меня ничего нет".
Навык управления бюджетом не возникает просто так - для этого нужна практика.
Этот опыт должен быть как положительным, так и отрицательным. Спустив однажды все карманные деньги на безделушки, ребенок в следующий раз будет принимать более взвешенные решения о покупке.
По словам психолога, когда у ребенка есть свои деньги, то он может принимать решение о покупке, например, новых кроссовок сам. Также она сможет копить на них деньги.
И в этом случае родители не должны как-то ограничивать ребенка и выбирать вещи за него.
"Даже если он купит не самые лучшие кроссовки, которые развалятся за сезон, он поймет цену выбора и в следующий раз осознанно будет подходить к покупке", - говорится в сообщении.
Часто бывает так, что дети не отдают себе отчет в настоящей стоимости вещей и бросают телефоны и планшеты на пол.
Понимание, сколько стоила игрушка, поможет сформировать ощущение денег на "личном балансе". Зная, что новый телефон стоит как год карманных денег, ребенок будет более бережным с ним.
Раньше мы сообщали, что должны знать родители, прежде чем купить ребенку первый телефон.
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