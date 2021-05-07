Кароль і Осадчу без макіяжу застали зненацька: такими ви їх ще не бачили (фото)

Українських зірок Тіну Кароль і Катю Осадчу вдалося застати зненацька за ранковими справами, коли вони ще не встигли зробити макіяж. Тіна пила каву з помічниками, а вагітна Катя бігла у справах поблизу ВДНГ.
Знімками та відео поділилися журналісти програми "Викриття" на телеканалі KYIV.LIVE.
Народну артистку України Тіну Кароль папараці вдалося застали у столичному парку імені Тараса Шевченка.
Зірка була без макіяжу, в кросівках, а біляве волосся з ефектом "неохайності" було зібрано в хвіст.
Артистка попила каву зі своїми помічниками, а потім сіла в автомобіль марки Range Rover, приблизною вартістю 3 мільйони гривень, і швидко поїхала у справах.
Скрін відео: Тіну Кароль спіймали без макіяжу (KYIV.LIVE)
А вже наступного дня папараці помітили Катю Осадчу на ВДНГ, поруч зі знімальними павільйонами.
Зірка втретє вагітна, тому вибрала зручний оверсайз-одяг.
Скрін відео: Катя Осадча попалася без макіяжу (KYIV.LIVE)
Взута вона була в черевики Gucci, що коштують близько 200 доларів за пару. В руках співачка тримала сумку-шопер від Dior з персоналізованою вишивкою вартістю понад 3000 доларів.
Відео: Тіна Кароль і Катя Осадча попалися без макіяжу (KYIV.LIVE)
Раніше ми писали, на чому їздять Тіна Кароль, Оля Полякова, Могилевська та інші українські зірки. З'явилося відео автопарку селебретіс.