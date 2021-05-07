Кароль і Осадчу без макіяжу застали зненацька: такими ви їх ще не бачили (фото)

Народну артистку України Тіну Кароль папараці вдалося застали у столичному парку імені Тараса Шевченка.

Зірка була без макіяжу, в кросівках, а біляве волосся з ефектом "неохайності" було зібрано в хвіст.

Артистка попила каву зі своїми помічниками, а потім сіла в автомобіль марки Range Rover, приблизною вартістю 3 мільйони гривень, і швидко поїхала у справах.





Скрін відео: Тіну Кароль спіймали без макіяжу (KYIV.LIVE)

А вже наступного дня папараці помітили Катю Осадчу на ВДНГ, поруч зі знімальними павільйонами.

Зірка втретє вагітна, тому вибрала зручний оверсайз-одяг.

Скрін відео: Катя Осадча попалася без макіяжу (KYIV.LIVE)

Взута вона була в черевики Gucci, що коштують близько 200 доларів за пару. В руках співачка тримала сумку-шопер від Dior з персоналізованою вишивкою вартістю понад 3000 доларів.

Відео: Тіна Кароль і Катя Осадча попалися без макіяжу (KYIV.LIVE)