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Кармическая удача исполнит мечты пяти знаков Зодиака уже на выходных

Каким знакам Зодиака повезет в субботу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Таро-гороскоп сулит неожиданные подарки представителям пяти знаков Зодиака. Эти выходные они точно запомнят, ведь уже в субботу, 2 ноября, их ждет награда от кармической удачи.

Какие знаки Зодиака найдут свое счастье уже очень скоро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Стрелец

В субботу вы сможете самостоятельно задавать ритм своей жизни. Вам стоит настраиваться на волну позитива, а не зацикливаться на проблемах. Кармическая удача поможет справиться с неудачами, однако и вам придется потрудиться. Общайтесь с новыми людьми и не бойтесь озвучивать свои желания.

Козерог

Уже 2 ноября вам стоит пересмотреть свое отношение к жизни. Скорее всего, вы слишком драматизируете. И в субботу кармическая удача поможет вам найти веру в чудо. Встречайте перемены и готовьтесь к приключениям, их будет немало.

Овен

Карты Таро сулят вам щедрую награду. Вы сможете насладиться результатами своего труда. Однако не стоит сразу же взваливать на себя новые проекты. Вам стоит отдохнуть. И именно в субботу кармическая удача подарит вам возможность круто провести время и насладиться приключениями.

Скорпион

2 ноября вы можете услышать невероятные новости. Поначалу они покажутся слишком внезапными, однако не паникуйте. Кармическая удача не позволит вам разочароваться и "нарваться" на проблемы. Этот день будет максимально позитивным.

Лев

Пришло время важных решений. Таро-гороскоп сулит вам день справедливости, кармического равновесия и просто невероятной удачи. Вы сможете понять, что нужно делать дальше. Не бойтесь оказаться на распутье, вы не ошибетесь.

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