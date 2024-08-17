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Кармический день ретроградного Сатурна: астролог дала советы на субботу, которые призовут в жизнь успех

Суббота 17 августа 2024 08:25
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Кармический день ретроградного Сатурна: астролог дала советы на субботу, которые призовут в жизнь успех Главные запреты на субботу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

В субботу, 17 августа, следует учесть влияние ретроградного Сатурна. Он принесет не только кармические уроки, но и много интересного.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, как правильно провести этот день и что нельзя делать.

Прогноз астропогоды на 17 августа

Не забывайте о неблагоприятном периоде для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств.

Из-за ретроградности Меркурия избегайте важных переговоров, новых соглашений, командировок и выяснения отношений, напомнила астролог.

"Энергия дня поможет освободиться от груза прошлого, облегчить тяжесть кармических долгов. Если устранить старые проблемы, в организме появятся новые силы", - отметила Соловьева.

"Полезная физическая активность, пассивность неблагоприятная. День накопления информации, координирование работы логического и творческого полушарий головного мозга", - добавила она.

Полезными будут групповая работа, обсуждение общих проблем, обмен информацией. Также в субботу можно заниматься творчеством. В организмах людей могут активироваться процессы омоложения. Потому можно записаться в салон красоты.

Этот цвет принесет успех 15 августа. Астролог назвала главные запреты в этот день и дала полезные советы

Гороскоп на 17 августа (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на субботу

"17 августа - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем", - пояснила астролог.

"Запомните: Сатурн щедро вознаграждает тех, кто изучает его уроки и достойно сдает ему "экзамены", проходя через его испытания, - добавила она.

Именно в субботу многие приводят в порядок все дела, пополняют запасы пищи, убирают дома или же наоборот - намеренно исключают любую деятельность из религиозных соображений. Каждый в этот день выполняет какие-то обязательства перед собой или перед другими, отметила Соловьева.

"Сейчас Сатурн находится в ретроградном движении. Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно - о стариках и о тех, кто потерял дом", - советует Соловьева.

"Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - добавила она.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому ждать сюрпризов от ретроградного Меркурия.

Кроме того, читайте Таро-гороскоп на субботу для всех знаков Зодиака.

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