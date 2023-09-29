Кармические лунные узлы: что нас ожидает в 2023-2025 годах

Смена кармических узлов

17.07.2023 кармические узлы меняют свое положение на ось Овна и Весов аж до января 2025 года. Овен - это точка отсчета, а Весы - золотая середина. И в ближайшие полтора года нам предстоит научиться жить по-новому, ведь кармические узлы - это новая школа.

По словам Анастасии мы обнулимся за этот период и каждый из нас научиться жить заново, по новым правилам и требованиям пространства.

Астролог объясняет, что Овен - это одинока, начало, борьба и власть. Благодаря этой оси мы будем учиться быть сами за себя. И вот как это транслирует експерт:

Если ты спасаешь себя - ты спасаешь других

Если ты не умеешь постоять за себя - ты проиграл

Если ты привязан к другим и не можешь сепарироваться - тебя заставят это сделать.

Это время, когда каждый сам за себя, но во благо человечеству. Время для смелости и для проявления себя, как личности, своих желаний, своего пути. Нельзя поддаваться слабости в этот период и идти на поводу у других. Время для того, чтобы учиться жить по своим правилам не причиняя ущерба обществу.

Кому будет тяжело

В этот период непросто будет тем, кто не умеет отстаивать свое мнение и свою точку зрения, тем, кто зависим от мнения окружающих и тем, кто не умеет быть собой, кто идет на поводу у других и готов сдаться, если его действия или выборы не понравяться окружению.

Кто будет в выигрыше

А вот те люди, которые умеют быть в одиночестве,умеют принимать самостоятельные решения, делать шаги, бороться за свою жизнь и умеют доверять себе. Те, кто любит и выбирает себя. То есть, для людей, которые привыкли идти напролом и тех, кто не боится изменений - это время будет очень успешным.

Влияние Весов

Весы - это ось сложных энергетических задач. По словам Анастасии именно Весы будут создавать ситуации, в которых людям придется учиться балансировать и находить золотую середину.

Сама задача заключается в том, чтобы учиться компромиссу, партнерству, честности и выполнению своих обещаний.

Кармические узлы 2023-2025 (фото: Getty images)

Влияние кармических узлов на партнерство

В эти полтора года будут создаваться мощные союзы, речь не только о браках, но и о тех союзах, которые станут выходить на мировой уровень и о которых заговорит весь мир.

Также следует ожидать массовых разводов и расставаний - это уже о личном. Кармические узлы в этот период будут сводить нас с людьми, с которыми нам нужно быть рядом и разводить с теми, с кем история подошла к концу.

Астролог подмечает, что не стоит этого бояться, ведь таким образом кармические узлы дают шанс на новую жизнь. А те, кто не будет бояться таких перемен и расставаний - окажется на высоте.

А вот если вас в этот период судьба сведет с сильной личностью - может получиться крепкий и успешный союз.

Влияние кармических узлов на мировом масштабе

Опираясь на прогноз Анастасии, есть большая вероятность новых альянсов и союзов, например, Европа может разделиться на иметь новый состав, могут образоваться новые альянсы и союзы.

Что касается Овна - это оружие. Может появиться новое оружие, новые военные введения, новые военные должности, спецслужбы и рабочие места в этой сфере.

А вот Весы сулят справедливость и она будет. Только каким путем, пока не понятно - это зависит от человеческого фактора.

Мировая задача

В ближайшие полтора года мировая задача населения - это решение конфликтов и душевное равновесие, работа в команде и поиск решений. Все это зависит от людей.

А вот в том случае, если решения мирового уровня будут равны нулю - могут включиться стихии, которые будут отвлекать нас своими природными явлениями. А по словам Анастасии - они будут неприятными

На мировом и человеческом уровне задача будет - находить общий знаменатель через труды переговоров и договоренности. Идти против всех не получиться - в таком случае ты идешь против себя.

Чего стоит ожидать в ближайшие полтора года

По прогнозам астролога - Следует ожидать новые сильные фигуры во власти, которые будут влиять на событийность. Новые фигуры в мире, которым предстоит решать проблемы и конфликты в большом количестве. По Овну - это главари.