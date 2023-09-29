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Кармические лунные узлы: что нас ожидает в 2023-2025 годах

Кармические узлы 2023-2025 (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Кармические узлы - математические точки на небе. Наверняка вы не раз слышали о таком явлении. Те узлы, о которых мы сейчас будем говорить - это те кармические точки, которые ведут нас по жизни и меняют ее.

РБК-Украина (проект Styler) опираясь на информацию с Instagram поста астролога Анастасии Брют, рассказывает, чего стоит ожидать от новых кармических узлов.

Смена кармических узлов 

17.07.2023 кармические узлы меняют свое положение на ось Овна и Весов аж до января 2025 года. Овен - это точка отсчета, а Весы - золотая середина. И в ближайшие полтора года нам предстоит научиться жить по-новому, ведь кармические узлы - это новая школа. 

По словам Анастасии мы обнулимся за этот период и каждый из нас научиться жить заново, по новым правилам и требованиям пространства. 

Астролог объясняет, что Овен - это одинока, начало, борьба и власть. Благодаря этой оси мы будем учиться быть сами за себя. И вот как это транслирует експерт: 

  • Если ты спасаешь себя - ты спасаешь других 
  • Если ты не умеешь постоять за себя - ты проиграл 
  • Если ты привязан к другим и не можешь сепарироваться - тебя заставят это сделать. 

Это время, когда каждый сам за себя, но во благо человечеству. Время для смелости и для проявления себя, как личности, своих желаний, своего пути. Нельзя поддаваться слабости в этот период и идти на поводу у других. Время для того, чтобы учиться жить по своим правилам не причиняя ущерба обществу. 

Кому будет тяжело 

В этот период непросто будет тем, кто не умеет отстаивать свое мнение и свою точку зрения, тем, кто зависим от мнения окружающих и тем, кто не умеет быть собой, кто идет на поводу у других и готов сдаться, если его действия или выборы не понравяться окружению. 

Кто будет в выигрыше 

А вот те люди, которые умеют быть в одиночестве,умеют принимать самостоятельные решения, делать шаги, бороться за свою жизнь и умеют доверять себе. Те, кто любит и выбирает себя. То есть, для людей, которые привыкли идти напролом и тех, кто не боится изменений - это время будет очень успешным. 

Влияние Весов 

Весы - это ось сложных энергетических задач. По словам Анастасии именно Весы будут создавать ситуации, в которых людям придется учиться балансировать и находить золотую середину. 

Сама задача заключается в том, чтобы учиться компромиссу, партнерству, честности и выполнению своих обещаний. 

Кармические узлы 2023-2025 (фото: Getty images)

Влияние кармических узлов на партнерство 

В эти полтора года будут создаваться мощные союзы, речь не только о браках, но и о тех союзах, которые станут выходить на мировой уровень и о которых заговорит весь мир. 

Также следует ожидать массовых разводов и расставаний - это уже о личном. Кармические узлы в этот период будут сводить нас с людьми, с которыми нам нужно быть рядом и разводить с теми, с кем история подошла к концу.  

Астролог подмечает, что не стоит этого бояться, ведь таким образом кармические узлы дают шанс на новую жизнь. А те, кто не будет бояться таких перемен и расставаний - окажется на высоте. 

А вот если вас в этот период судьба сведет с сильной личностью - может получиться крепкий и успешный союз. 

Влияние кармических узлов на мировом масштабе 

Опираясь на прогноз Анастасии, есть большая вероятность новых альянсов и союзов, например, Европа может разделиться на иметь новый состав, могут образоваться новые альянсы и союзы. 

Что касается Овна - это оружие. Может появиться новое оружие, новые военные введения, новые военные должности, спецслужбы и рабочие места в этой сфере. 

А вот Весы сулят справедливость и она будет. Только каким путем, пока не понятно - это зависит от человеческого фактора. 

Мировая задача 

В ближайшие полтора года мировая задача населения - это решение конфликтов и душевное равновесие, работа в команде и поиск решений. Все это зависит от людей. 

А вот в том случае, если решения мирового уровня будут равны нулю - могут включиться стихии, которые будут отвлекать нас своими природными явлениями. А по словам Анастасии - они будут неприятными

На мировом и человеческом уровне задача будет - находить общий знаменатель через труды переговоров и договоренности. Идти против всех не получиться - в таком случае ты идешь против себя. 

Чего стоит ожидать в ближайшие полтора года 

По прогнозам астролога - Следует ожидать новые сильные фигуры во власти, которые будут влиять на событийность. Новые фигуры в мире, которым предстоит решать проблемы и конфликты в большом количестве. По Овну - это главари.

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