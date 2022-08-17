ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Карма в дії: у Херсоні окупант хотів зняти з дерева синьо-жовту стрічку та поплатився

Новость на русском →
Херсон , Середа 17 серпня 2022 17:10
Карма в дії: у Херсоні окупант хотів зняти з дерева синьо-жовту стрічку та поплатився Окупант впав з дерева у Херсоні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Росіяни бояться українців та їхньої символіки як вогню. Зокрема, кумедний випадок стався у Херсоні, коли окупант хотів зняти синьо-жовті стрічки.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, боротьба російських окупантів з українськими символами доходить просто до абсурду.

Російський військовослужбовець хотів зняти синьо-жовту стрічку з дерева. Для цього він заліз на нього, але щось пішло не так. Дерево не витримало чималої ваги окупанта, тому він впав.

"Вже завезених з Криму агітаторів не вистачає, тому вони залучають військових. Вони зафарбовують фарбою синьо-блакитні написи на стінах. Один товстенький військовий поліз на дерево, щоб зірвати стрічки. В результаті він впав з висоти два з половиною метра. Потім його чотири окупанта несли", - розповів депутат.

Такий випадок доводить, що українська земля бореться з ворогом та всіляко перешкоджає їм.

Раніше ми повідомляли, що у мережі показали, як окупанти у Маріуполі "оновлюють" транспорт. Інновації "русского міра" просто вважають, адже вони не можуть замінити навіть поручні.

Також ми писали, що у "ДНР" прив'язують коптери до вудочок, щоб не загубити. Все тому, що окупанти бояться "глушилок" українських захисників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя