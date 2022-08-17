Карма в дії: у Херсоні окупант хотів зняти з дерева синьо-жовту стрічку та поплатився
Росіяни бояться українців та їхньої символіки як вогню. Зокрема, кумедний випадок стався у Херсоні, коли окупант хотів зняти синьо-жовті стрічки.
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, боротьба російських окупантів з українськими символами доходить просто до абсурду.
Російський військовослужбовець хотів зняти синьо-жовту стрічку з дерева. Для цього він заліз на нього, але щось пішло не так. Дерево не витримало чималої ваги окупанта, тому він впав.
"Вже завезених з Криму агітаторів не вистачає, тому вони залучають військових. Вони зафарбовують фарбою синьо-блакитні написи на стінах. Один товстенький військовий поліз на дерево, щоб зірвати стрічки. В результаті він впав з висоти два з половиною метра. Потім його чотири окупанта несли", - розповів депутат.
Такий випадок доводить, що українська земля бореться з ворогом та всіляко перешкоджає їм.
Раніше ми повідомляли, що у мережі показали, як окупанти у Маріуполі "оновлюють" транспорт. Інновації "русского міра" просто вважають, адже вони не можуть замінити навіть поручні.
Також ми писали, що у "ДНР" прив'язують коптери до вудочок, щоб не загубити. Все тому, що окупанти бояться "глушилок" українських захисників.