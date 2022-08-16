"Інновації "русского міра": у мережі показали, як окупанти у Маріуполі "оновлюють" транспорт (фото)

У тимчасово окупованому Маріуполі російські військові вразили своїми "іноваційними технологіями". У мережі показали, як загарбники "оновлюють" транспорт у місті.

Незвичайну конструкцію назвали вражаючою інновацією "русского міра".

Також зазначається, що спочатку окупанти розбомбили майже всі автобуси та тролейбуси, які були у Маріупольському трамвайно-тролейбусному управлінні. Однак, ті, що залишилися пошкодженими, випускають на лінію.

Як виявилось, росіяни не можуть навіть замінити поручні.

"Ось так окупанти "оновлюють" транспорт. Навіть замінити поручні вони не можуть. Це показує увесь технічний та інтелектуальний рівень росіян та колаборантів", - йдеться у повідомленні.

Показали, як окупанти "оновлюють" транспорт у Маріуполі (t.me/mariupolrada)