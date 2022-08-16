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"Інновації "русского міра": у мережі показали, як окупанти у Маріуполі "оновлюють" транспорт (фото)

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Маріуполь, Вівторок 16 серпня 2022 12:05
"Інновації "русского міра": у мережі показали, як окупанти у Маріуполі "оновлюють" транспорт (фото) Окупанти у Маріуполі зганьбилися через ремонт міського транспорту (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Маріуполі російські військові вразили своїми "іноваційними технологіями". У мережі показали, як загарбники "оновлюють" транспорт у місті.

Фото опублікувала пресслужба Маріупольської міської ради.

Незвичайну конструкцію назвали вражаючою інновацією "русского міра".

Також зазначається, що спочатку окупанти розбомбили майже всі автобуси та тролейбуси, які були у Маріупольському трамвайно-тролейбусному управлінні. Однак, ті, що залишилися пошкодженими, випускають на лінію.

Як виявилось, росіяни не можуть навіть замінити поручні.

"Ось так окупанти "оновлюють" транспорт. Навіть замінити поручні вони не можуть. Це показує увесь технічний та інтелектуальний рівень росіян та колаборантів", - йдеться у повідомленні.

&quot;Інновації &quot;русского міра&quot;: у мережі показали, як окупанти у Маріуполі &quot;оновлюють&quot; транспорт (фото)

Показали, як окупанти "оновлюють" транспорт у Маріуполі (t.me/mariupolrada)

Раніше ми повідомляли, що у "ДНР" прив'язують коптери до вудочок, щоб не загубити.

Також ми писали, що окупанти зганьбилися розмінуванням території за допомогою пляшки.

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Маріуполь
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