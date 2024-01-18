Карма 2024 года расставит все по местам. Жизнь трех знаков Зодиака кардинально изменится

Скорее всего, недавние события вас сильно огорчили. Вы могли столкнуться с несправедливостью и понять, что порой побеждает не тот, кто поступает правильно. Однако это не так. В 2024 году карма "даст по шапке" тем, кто лгал и хитрил.

И если вы поступали правильно, то ждите подарков от Вселенной. Вы сможете решить все сложные задачи и забыть о печали. Наслаждайтесь этим периодом и помните, как важно не изменять своим принципам и делать добро.