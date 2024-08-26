Каркаде, кофе и шелковица: чем можно рисовать без красок

Рисовать кофе

Рисунок, сделанный кофе (скриншот / Творча майстерня)

В этой технике вы можете использовать как растворимый, так и обычный кофе, сделав концентрированный раствор. Растворимый кофе значительно экономит время, поскольку все, что вам нужно сделать - это залить его горячей водой.

Концентрированный раствор поможет получить темные оттенки, для более светлых тонов следует разбавить раствор водой. Лучше всего это сделать, разлив кофе по нескольким баночкам или стаканчикам, чтобы получить несколько нужных оттенков.

Поскольку такая "краска" достаточно редкая, рисование подобно акварельной живописи и требует плотной бумаги, плотностью от 200 г/м2. После того как сделаны легкие контуры карандашом, наступает черед кофе.

Советуют начинать со светлых участков, переходя к темным и выбирая нужную концентрацию кофе - так можно контролировать насыщенность. К тому же не стоит пытаться получить темный цвет разбавленным напитком - рисунок может липнуть.

Отличный вариант - тестировать "краску" на отдельном листе, чтобы достичь нужного эффекта без повреждений. Также можно создавать эффектные брызги или использовать соль на влажной поверхности, которая может создать интересные непредсказуемые потеки.

После завершения работы оставьте рисунок на ровной поверхности до полного высыхания.

Рисовать каркаде

Каркаде может создать необычный эффект - хотя напиток имеет характерный красный цвет, во время высыхания рисунок, сделанный чаем, моментально приобретает синий цвет.

Способ рисования каркаде чрезвычайно подобен рисованию кофе - сначала сухое каркаде необходимо залить кипятком на длительное время, создав концентрированный раствор.

После этого его можно разлить по нескольким стаканам, разбавив водой в разных пропорциях. Используя плотную акварельную бумагу, сделайте рисунок и подождите полного высыхания.

Рисовать вином

Как рисовать вином (скриншот / Winerelle WinePainting)

Этот алкогольный напиток может стать краской для создания необычных художественных работ в холодных фиолетовых оттенках - подобных тем, которые можно получить от чая каркаде.

Хотя в отличие от рисования кофе и чаем вино настаивать не нужно, некоторые условия для использования его как художественного материала все же есть. В частности, следует выбирать красное вино, имеющее необходимый пигмент.

А вот изменить концентрацию и получить разные оттенки можно с помощью белого вина. Как и в предыдущих методах, для этого способа следует выбирать плотную бумагу для акварели.

Рисовать шелковицей

Рядом растет шелковица, плоды которой повсюду, а есть их уже невмоготу? Попробуйте сделать из нее краску для художественных экспериментов. Для этого ягоды нужно раздавить и протереть через сито, чтобы в краске не было мелких косточек.

Чтобы сок был более концентрированный, советуют выпаривать его на солнце в течение одного дня - тогда таким раствором можно создать темные участки в рисунке. А вот для светлых оттенков концентрированный сок можно разбавить водой.

Как и при рисовании каркаде, рисунок будет менять цвет - с теплого фиолетового на холодный серо-голубой.

Рисовать вишней

Создать рисунок в сине-фиолетовых оттенках можно и другими популярными плодами - вишнями. Лучше всего для этого перейдут перезрелые плоды.

Для создания краски, из вишен нужно выжать сок - или раздавить и пропустить через маленькое сито.

Концентрация раствора контролируется добавлением воды и наслоением - так, как и в других способах, лучше всего начинать со светлых участков рисунка.