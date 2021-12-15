Від карієсу до раку: про які хвороби може розповісти запах з рота

Якщо мова йде про захворювання легенів, зазвичай особливо неприємно пахне з рота під час видиху або кашлю.

При яких захворюваннях неприємно пахне з рота

Риніт (нежить) - роздратування в носі, яке може супроводжуватися головним болем, а потім змінюватися закладеністю носа. При цьому хворі часто перестають розрізняти запахи і смаки.

Фронтит - запалення лобової пазухи, яке може з'явиться відразу ж після нежиті. Може бути закладений ніс і сильно боліти голова в області чола. Люди перестають відчувати запахи, і очі починають боліти при впливі світла.

Гайморит - запалення придаткової пазухи носа. Основний симптом - якщо нахилитися вперед, то виникає біль в області носа.

Отит - запалення вуха. Людина відчуває закладеність, а також біль в області вуха. Якщо відразу не лікувати, то біль може віддавати в очі, зуби і шию.

Тонзиліт - запалення мигдалин. У людей болить горло. Іноді дуже боляче ковтати вранці. Можуть бути напади кашлю. Також виникає відчуття, як ніби в горлі стоїть грудка. Біль може віддавати в вухо або шию.

Пневмонія (запалення легенів) - сухий кашель або кашель з мокротою, біль в області грудей. Неприємний, гнильний запах під час кашлю найчастіше свідчить про те, що в легенях є вогнища нагноєння. Також можливий абсцес легені.

Колаж РБК-Україна

Бронхіт - постійний кашель, особливо вранці, задишка, підвищена температура, загальна слабкість. Кашель часто буває з виділенням мокротиння. Неприємний запах може говорити про застійні процеси в дихальних шляхах.

Туберкульоз - загальна слабкість, блідість, пітливість, невелике підвищення температури тіла. Пізніше з'являються кашель, мокрота, нежить, хрипи в легенях. На більш пізніх стадіях присутній гнильний запах мокротиння.

Рак легенів - одним з перших ознак появи злоякісної пухлини в організмі зазвичай є задишка і біль в області грудей. Неприємний запах з'являється вже на стадії руйнування тканин.

Проблеми з органами травлення

Неприємний запах з рота може супроводжувати безліч захворювань шлунково-кишкового тракту. Але при цьому різні захворювання викликають різні запахи.

Тухлий запах може виникати при гастриті або наявності в організмі людини гельмінтів (глистів). При гастриті у людини після їжі виникає відчуття тяжкості, або тупий біль через 15-20 хвилин.

Кислий запах з рота може свідчити про виразку або панкреатит. При виразці у людини спостерігається тяжкість в животі, печія, газоутворення, пітливість, запори, втрата апетиту і ваги. Панкреатит супроводжується прискореним серцебиттям, оперізують болями в області живота, загальною слабкістю.

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Гнильний запах може говорити про проблеми з кишечником або стравоходом. Наприклад, про ентерит (запаленні тонкого кишечника), який супроводжується частим рідким стільцем, підвищеною температурою, нудотою і блювотою, нальотом на язиці.

Гіркий запах з рота може говорити про гепатит. Дане захворювання найчастіше вражає печінку. Воно супроводжується слабкістю, жовтим нальотом на язиці, нудотою, блювотою, можуть з'явитися висипання на шкірі, почати боліти суглоби.

Запах, який нагадує аромат господарського мила, може говорити про застій жовчі в організмі, до якого призводить часте переїдання. Серед симптомів печія, відрижка і жовтий наліт на язиці.

Запах ацетону з рота може бути пов'язаний з діабетом або різними захворюваннями нирок (від циститу до нефрозу).

Якщо неприємний запах нікуди не зникає після чищення зубів, то найкраще звернутися до лікаря.