Кардиолог рассказала, когда принимать популярный витамин, чтобы получить максимум пользы

Роль магния в организме

Магний участвует в более чем 300 метаболических процессах в организме, включая синтез белков и детоксикацию. Поскольку этот минерал содержится во многих продуктах питания.

Однако набрать необходимое количество магния из пищи (в среднем 300-400 мг в день) достаточно сложно. К тому же есть немало факторов, мешающих усвоению магния из пищи.

Увеличивает потребность в магнии употребления большого количества сахара, высокобелкового рациона, высокого содержания жиров в рационе.

Магний - важный участник энергетического обмена, его дефицит лежит в основе гипоксии клеток, что приводит к их гибели, в результате которой формируются разные патологические состояния.

Он необходим для бесперебойного функционирования нервной, сердечно-сосудистой, иммунной и костно-мышечной систем. Огромную роль играет магний в гормональном балансе:

улучшает функцию щитовидной железы

поддерживает фазы детоксикации печени

снижает уровень сахара в крови

снижает адреналин и кортизол

поддерживает производство тестостерона

увеличивает серотонин

Добавим, что в хлорофилле есть магний - микроэлемент, также нужный для здорового давления и сокращений сердца. Брокколи, зеленый лук, горошек, шпинат, листовая капуста (кейл) - прекрасные источники магния. Лучше всего их тушить или добавлять в суп.

Когда принимать магний

По словам врача, магний лучше принимать вечером, если у вас давление низкое или есть склонность к низкому давлению.

Если давление 120 и выше, то нет разницы, когда вы будете его принимать.

Необходимое количество магния, которое в среднем нужно употреблять в день, зависит от возраста и пола. Суточная норма магния для женщин 310-320 мг, а для мужчин - 400-420 мг.