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Кардиолог рассказала, как война влияет на здоровье сердца и сосудов и как украинцам уменьшить влияние стреса

Как война и стресс влияют на работу сердца (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

По данным Центра общественного здоровья, ежегодно от болезней сердца и сосудов умирает около полумиллиона украинцев. Некоторые заболевания могут протекать бессимптомно и проявиться на поздних стадиях с осложнениями. В условиях полномасштабной войны следить за здоровьем сердца особенно важно.

Кардиолог Анна Солощенко в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказала, как хронический стресс во время войны влияет на работу сердца и что с этим делать.

Как стресс из-за войны влияет на состояние сердечно-сосудистой системы

Врач рассказывает, что хронический стресс усиливает и ускоряет возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, определенную роль играет генетическая предрасположенность, но именно образ жизни может проявить и побуждать к развитию заболеваний.

"Хронический стресс может побуждать появление заболеваний раньше. Мы нормально не спим, не отдыхаем, из-за стресса поднимается давление, уровень сахара в крови, холестерин, учащаются гипертонические кризисы. Могут добавиться и тревожные расстройства. То есть когда страшно не только во время воздушной тревоги, а на постоянной основе нарушается эмоциональный фон", - объясняет специалист.

В этом случае поддержка сердца зависит от нас. Следует своевременно обращаться к врачу, чтобы получить профессиональную помощь и назначение лечения при необходимости.

Как самостоятельно справиться со стрессом

Анна отмечает, что спасением в водовороте хронического стресса могут стать занятия спортом. Ведь во время этого выделяются гормоны радости, гормоны стресса также выделяются и одновременно "сгорают".

"Гормоны стресса производятся, а мы продолжаем лежать на диване. Гормоны не сгорают, но влекут за собой изменения сердечно-сосудистой системы. Поэтому ежедневные прогулки, спорт, пробежки, скандинавская ходьба, велосипед, плавание и даже бокс - любые физические упражнения помогут, а не наносить вред организму", - говорит врач.

Что больше всего вредит сердцу

Рейтинг кардиолога такой:

  1. курение
  2. употребление сладостей, особенно тортов и сладких газированных напитков
  3. сверхурочное употребление соли

В готовой пище в супермаркетах или в заведениях быстрого питания много консервантов и трансжиров, в том числе и соли. Эти вещества оказывают негативное влияние на стенки сосудов.

Поэтому врач советует употреблять натуральные продукты, не содержащие соль и трансжиры, а также самостоятельно готовить еду с минимальным добавлением соли.

 

Раньше мы рассказывали, действительно ли полезный рыбий жир для работы сердца.

Читайте также, какая еда хуже всего влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

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