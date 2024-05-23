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Кардиолог рассказала, могут ли проблемы с сердцем быть бессимптомными и на что обратить внимание

Четверг 23 мая 2024 10:23
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Кардиолог рассказала, могут ли проблемы с сердцем быть бессимптомными и на что обратить внимание Могут ли проблемы с сердцем быть бессимптомными (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Иванюк

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире. К тому же, человек с патологией сердца может совершенно не иметь жалоб.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Могут ли проблемы с сердцем быть бессимптомными

По словам врача, такое может произойти. Или человек имеет симптомы, но не связывает их с возможными проблемами сердечно-сосудистой системы.

Кардиолог отметила, наиболее распространенные заболевания такие, как атеросклероз и гипертония, долгое время не дающие о себе знать. Гипертонией, например, может иметь давление 130/80 мм рт.ст. у гипотоников, а они будут списывать свою головную боль на магнитные бури или изменение погоды.

В груди может не болеть, одышки нет, ноги не опухают, а болезнь уже есть и медленно прогрессирует.

За этот период вам кажется, что все хорошо, но вот последствия, которые могут быть серьезными. Если долго не лечить эти заболевания, то это может привести к гипертоническому кризу, инсульту, инфаркту, сердечной недостаточности или фибрилляции предсердий.

Конечно, сначала нужно выяснить, являетесь ли вы пациентом кардиолога и нуждаетесь в лечении.

Для этого существует базовый кардио-кап, который нужно проходить раз в год.

Ощущение дискомфорта в груди

Это самый распространенный признак опасности для сердца. Если у вас заблокирована артерия или близится сердечный приступ, вы можете почувствовать боль или давление в груди. Но есть и хорошие новости: часто боль в груди не связана с сердцем.

Причиной могут стать множество других расстройств, которые не стоит игнорировать, но и паниковать раньше времени тоже не нужно.

Часто неприятные ощущения в груди возникают при панических атаках. Если кроме боли вы чувствуете беспричинную тревогу - это она, знакомьтесь. Боль в сердце обычно локализуется немного левее центра. Если вы чувствуете дискомфорт внутри или с правой стороны, то, скорее всего, у вас паническая атака.

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Сердце Сердечный приступ Сердечно-сосудистые заболевания
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