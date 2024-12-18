Кардиолог объяснил, всегда ли болит голова при высоком давлении

Повышенное артериальное давление иногда сопровождается головной болью, но не всегда. Такое состояние может никак не проявлять себя, поэтому важно вовремя среагировать на другие симптомы.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие показатели свидетельствуют о высоком давлении и как его можно нормализовать.
По словам кардиолога Олега Миронюка, головная боль не всегда является признаком высокого давления. Так как и высокое давление не всегда может сопровождаться головной болью.
Даже если человек никак не чувствует высокое давление, то все равно его нужно снижать и нормализовать.
Важно знать, чем выше давление, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний независимо от того чувствует ли человек какие-то симптомы.
Артериальная гипертензия - медицинский термин, который означает, что кровь сильно давит на стенки артерий изнутри. Нормальным считают систолическое (верхнее) давление менее 120 и диастолическое (нижнее) давление менее 80 мм рт. ст.
Артериальную гипертензию диагностируют при постоянном повышении уровня артериального давления:
Повышенное артериальное давление без надлежащего лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям.
Горячая ванна для ног
Если давление повышено, можно наполнить тазик горячей водой и погрузить ноги на 10 минут. Таким образом расширяются сосуды конечностей, к ним приливает кровь, и давление снижается.
Глубокие вдохи
Медленное глубокое диафрагмальное дыхание в течение 5 минут помогает сбить артериальное давление. Благодаря включению внутренней системы регуляции через нервную систему удается снизить уровень стресса, который в большинстве случаев является причиной повышения давления.
Техника выполнения:
Эта практика позволяет увеличить приток крови ко всем тканям, вследствие чего давление в сосудах снизится.
Травяной чай
Чаи из мяты, мелиссы или валерианы обладают мягким успокаивающим эффектом и могут помочь снизить давление. При высоком давлении заварите чай и выпейте его небольшими глотками.
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При написании материала использовались так источники: Instagram-страница кардиолога Олега Миронюка и сайт Центра общественного здоровья.