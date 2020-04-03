Карантин в Україні: готуються нові жорсткі обмеження

Карантин через коронавірус в Україні збираються посилити ще більше. В уряді готують ще більш жорсткі обмеження для громадян, щоб не допустити ще більш серйозного поширення інфекції. Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов в програмі "Право на владу".

За словами Степанова, людям заборонять пересуватися на вулиці по двоє, навіть з дитиною.

"Для того, щоб у нас не було італійського або іспанського сценаріїв, нам потрібно посилювати карантин. Іншого шляху просто не існує. У чому полягатимуть ці заходи, які прийняв уряд, і коли ця ухвала буде оприлюднено. Вони будуть стосуватися обмеження по часу пересування людей на вулиці, будуть закриті всі спортивні майданчики, сквери, заборонені масові ходіння, перебування у засобах індивідуального захисту, не можна буде пересуватися навіть по двоє, якщо з тобою дитина чи ти комусь допомагаєш", - розповів Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що такі заходи потрібні, щоб не допустити розвитку італійського та іспанського сценаріїв.

"Це необхідно ввести. Я вважаю, що Італія та Іспанія, де дуже розвинена медицина, зіткнулися з проблемою, з якою не стикалися. Я вважаю, що вони іноді зволікали з введенням таких заходів. Я сподіваюся, що Україна встигла з такими заходами", —сказав Степанов.

Нагадаємо, що карантин через коронавірус введений в країні 12 березня до 24 квітня.

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