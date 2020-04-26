Карантин в Україні: експерт розповіла, які професії зараз найбільш затребувані

В Україні ввели карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Через нього багато людей позбулися постійної роботи, однак попит на онлайн-послуги, навпаки, виріс в рази.

Через комплекс обмежувальних заходів також зріс попит на медиків та кур'єрів. Тому ці сфери продовжать розвиватися й після завершення карантину, повідомила професор Київської школи економіки Ольга Купець, передає 24 канал.

"Ми бачимо, як зріс попит на ігри, стрім-відео, онлайн консультації. Думаю, що онлайн консультації по здоров'ю, професійному розвитку та сімейній психології теж будуть зростати. Взагалі, всі сфери, які можна переводити в онлайн, будуть розвиватися, і всі, хто зможе це зробити, будуть затребувані і зараз, і після карантину", - зазначила Купець.

Що стосується виробничої сфери, то, на думку експерта, буде рости попит на людей, які готові працювати в колл-центрах. Пов'язано це з тим, що люди сидять вдома і споживають комунальні послуги активніше, ніж раніше.

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