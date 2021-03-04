Весь карантин розводили вошей: львівський центр підтримки звинувачують в недбалості, але там спростовують

Що відбувається в Центрі підтримки дітей

Жінка розповіла, що у зв'язку з обставинами її онук опинився в Центрі підтримки дітей. Але вона шокована тим, що відбувається в стінах цього закладу.

"Діти брудні, недоглянуті, курять в кімнатах, це при тому, що кожна вихователь має за собою 1-2 дітей. Майже весь карантин розводили вошей. Виводили нафтою і говорили: "Пече – то воші здихають". Якщо в родині, то як називається таке виховання? Деякі вихователі дозволяють собі вдарити, обізвати, кажуть погані речі про рідних, погрожують психіатричною лікарнею. На все це директор Харчун Ж. О. відповідає, що вихователь має право", - повідомила Світлана Вотінцева.

Вона додала, що більшість дітей у цьому центрі – це діти, які були позбавлені батьківського тепла і любові, а тепер вони недоглянуті ще й у Центрі. За словами жінки, у цей заклад вже неодноразово викликали поліцію, але немає ніякої управи.

Під постом розгорілася палка дискусія і жінку звинуватили у наклепі. Також у користувачів виникли сумніви з приводу правдивості фотографій, які жінка розмістила в підтвердження своїх слів.

З жінкою зв'язалися журналісти

Видання "Галнет" зв'язалося з бабусею, і вона підтвердила, що все написане в публікації – правда.

"Діти брудні, недоглянуті й моя дитина не виняток. З працівниками ні з ким можна поговорити, оскільки керівництво сказало вихователям з батьками не спілкуватися. Коли онука забираю на вихідні або беру погуляти, я змушена з дому приносити чистий одяг, бо без сліз на нього дивитися неможливо", - прокоментувала журналістам Світлана Вотінцева.

Вона додала, що працівники Центру три тижні не давали їй можливості побачитися з онуком. Жінці пояснили, що вона погано на нього впливає. А коли їй дозволили прийти, то жінка не повірила своїм очам – вся шия в нього була в опіках. Після цього у неї увірвався терпець, і вона вирішила оприлюднити історію з цим Центром.

"Страшні нігті на руках, брудні шкарпетки та опіки на шиї, які я не змогла зафіксувати на телефон. Моєму терпінню прийшов кінець, мені нема чого боятися, я довго терпіла недбалість вихователів Центру", - додала жінка і надала відео з онуком як доказу.

Бабуся вихованця Центру підтримки дітей звинувачує вихователів у недбалості

Що кажуть у Центрі підтримки дітей

Директор Центру підтримки дітей Жанна Харчун стверджує, що звинувачення Вотінцевої на адресу вихователів – наклеп, а опіки у хлопчика – випадковість.

"Це просто випадковість, нещасний випадок. Це сталося в їдальні, він стояв, а інший хлопчик ніс борщ і випадково розлив йому супчик на шию. Щодо посту, то це наклеп, це просто хтось вилив бруд на Центр, наші вихователі добре працюють, а бабусі просто нічим зайнятися", - заявила Харчун.