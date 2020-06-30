Карантин, підвищення виплат і нові ціни на газ: що чекає Україну з 1 липня

В Україні продовжили карантин до 31 липня, але його зробили адаптивним. Це означає, що частина обмежень буде знята й українці зможуть подорожувати, відвідувати кінотеатри та навіть планувати поїздки за кордон. Що ще зміниться в Україні з 1 липня – в матеріалі Styler.

Карантин в Україні

Частину карантинних обмежень планували зняти вже з початку липня, але через те, що кількість хворих знову почала зростати, то скасування карантинних заходів знову під питанням.

Транспорт у більшості областей запустили. Це стосується міських маршрутів, приміських, а також міжобласних. Залізничний транспорт також вже запущений практично у всіх областях.

Відвідування навчальних закладів групами понад 10 осіб, масові заходи, робота дитячих таборів – залишаються під забороною. Також в громадських місцях обов'язковий масковий режим та соціальна дистанція.

Виплати в Україні

З 1 липня відбудеться підвищення мінімального прожиткового мінімуму на 91 гривню (до 2197 гривень в місяць на одну людину, для тих, хто втратили працездатність – 1712 гривень). Отже, піднімуться й інші мінімальні виплати в різних категоріях. Допомога на дітей до 6 років збільшиться до 1859 гривень, на дітей від 6 до 18 років -2318 гривень. Розмір мінімальної зарплати – 4723 гривні.

Мінімальна пенсія – 1712 гривень.

Нові штрафи за порушення ПДР

З 1 липня в Україні піднімуть штрафи за керування автомобілем у нетверезому стані. Такі порушення тепер будуть кримінальними, а не адміністративними та для водіїв додасться ще кілька пунктів.

Керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під дією препаратів, що знижують швидкість реакції.

Передача керування транспортним засобом в нетверезому вигляді.

Відмова водія від проходження медичного огляду на стан сп'яніння або вживання наркотиків.

Покарання за такі правопорушення передбачає штрафи від 17 тисяч гривень або громадські роботи. Повторне порушення – штраф у розмірі 51 тисяча гривень та позбавлення прав на керування транспортними засобами на строк від 2 до 3 років.

Ціна на газ в Україні

З 1 липня в Україні опуститься ціна на газ для населення – з 2,94 до 2,78 гривні за один куб. А ось транспортування подорожчає і ціна для кожної області буде різна.

Платіжок за газ буде дві: одна за газ, друга – за транспортування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що для українських пенсіонерів приготували сюрприз і розповідали, яким категоріям піднімуть виплати.