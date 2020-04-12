Карантин не допоможе: експерт поділився невтішним прогнозом

Коронавірус 2020 був діагностований у 2511 українців, з них 73 випадки виявилися летальними. При цьому число тих, що одужали перевищило кількість померлих від COVID-19 і склало 79 осіб.

Як зазначив лікар-інфекціоніст і колишній глава Центру громадського здоров'я Моз Володимир Курпіта, якщо кількість нових випадків зараження на коронавірус у світі буде зменшуватись протягом тижня-півтори, це значить - перша хвиля епідемії досягла піку і піде на спад. Про це він заявив у коментарі для видання OBOZREVATEL.

Проте на даний момент спостерігається масове зростання, коли кожне наступне покоління інфікованих подвоюється і буде доходити до певного піку.

"Якщо протягом тижня-півтора кількість нових випадків інфікування коронавірусом не буде збільшуватися, це означає, що ми досягли плато. Після цього перша хвиля епідемія піде на спад. Поки що спостерігаємо її природний хід, коли один неізольований хворий інфікує двох. Математична прогресія", - зазначив він.

Також експерт заявив, що за 5-6 днів популяція хворих теоретично може збільшуватися вдвічі. І що на даний момент введення карантину не має великого сенсу. Обмежувальні заходи зможуть допомогти лише тоді, коли масове зростання дійде до піку.

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