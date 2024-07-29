Капустняк с рулькой и черносливом: оригинальный рецепт украинского первого блюда

Что нужно для капустняка с черносливом

Для приготовления этого необычного первого блюда нужны эти продукты:

копченая рулька - 2 кг;

квашеная капуста - 1 кг;

картофель - 1 кг;

чернослив - 100 г;

перловая крупа - 100 г;

корень петрушки - 2 шт.;

лук - 2 шт.;

соль - 20 г;

перец-горошек - по вкусу.

Как готовить капустняк с черносливом на рульке.

Пропорции в рецепте рассчитаны на большую кастрюлю или котел, однако их можно изменять в соответствии с требуемым объемом блюда.

Сначала нужно приготовить мясной бульон - для него лучше выбрать более жирное мясо. Рульку необходимо положить в кастрюлю с холодной водой, добавить соль - и поставить на огонь.

Очистьте лук и, не нарезая его, бросьте в кастрюлю вместе с корнем петрушки и перцем.

После того как вода закипит, варите ингредиенты еще 40 минут на небольшом огне. Время от времени необходимо снимать пенку. В то же время промойте перловую крупу несколько раз под проточной водой.

Когда рулька проварится, вытяните лук и всыпьте перловую крупу. Также всыпьте квашеную капусту.

Однако перед этим ее нужно попробовать на вкус - если капуста слишком кислая, ее следует промыть водой и отжать. Также капусту рекомендуют измельчить на маленькие полоски для удобства.

Добавьте капусту к рульке (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Чтобы капуста дала навар, отваривать ее следует достаточно долго. После того как прошли 30 минут варки, вбросьте в капустняк чернослив. Особый вкус придает копченый, однако можно выбирать и обычный.

В то же время его лучше добавить меньше, чем больше - иначе он просто затмит вкус квашеной капусты. Перемешайте суп и продолжайте варить капустняк на небольшом огне до полной готовности ингредиентов.

В это время в отдельной кастрюле сварите картофель - можно выбрать как молодой, так и старый. Когда капуста будет готова, извлеките рульку и нарежьте ее на небольшие куски, отделив мясо от кости.

Разлейте капустняк по тарелкам, выложите нарезанную рульку и отварной картофель - и старинное блюдо готово.