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Капустняк с молодой капустой: легкий рецепт польского блюда к обеду или ужину

Среда 29 мая 2024 18:00
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Капустняк с молодой капустой: легкий рецепт польского блюда к обеду или ужину Как готовить капустник из молодой капусты (иллюстрация: Flickr)
Автор: Людмила Рябухіна

Сейчас во многих магазинах можно приобрести молодую капусту, из которой можно приготовить не только салат, но и традиционный польский суп - также существующий в украинской кухне. Считается, что для лучшего вкуса капустняка следует выбирать молодые овощи.

О том, как приготовить капустняк, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba.

Что нужно для капустника

Для того чтобы приготовить этот легкий польский суп с капустой, нужны такие ингредиенты:

  • молодая капуста - 650 г;
  • морковь молодая - 200 г;
  • молодой картофель - 300 г;
  • помидоры - 2 шт.;
  • бекон или слабокопченая колбаса - 300 г;
  • лук - 100 г;
  • укроп - маленький пучок;
  • любисток - 5 г;
  • соль - 1 ч. л.
  • овощной бульон или кипяток - 2,5 л;
  • перец черный молотый - по вкусу.

Как готовить капустник с молодой капустой

Капустняк по этому рецепту будет вариться в большой кастрюле - по меньшей мере на 5 литров.

Подготовьте овощи: удалите верхние листья у молодой капусты, разрежьте ее пополам и удалите середину. После этого нашинкуйте капусту.

Очистите и измельчите лук, помойте морковь, почистите и нарежьте тонкими ломтиками. Вымойте и почистите картофель, нарежьте его на небольшие кубики.

Измельчите любисток, если не используете сухой. Бекон или колбасу нарежьте на небольшие кусочки.

Налейте в кастрюлю овощной бульон и добавьте овощи и бекон. Накройте крышкой кастрюлю и доведите суп до кипения на максимальном огне.

После этого убавьте огонь, чтобы капустник немного кипел - и варите блюдо еще 20 минут, до размягчения овощей.

В это время помойте укроп и помидоры. Нарежьте помидоры маленькими кубиками, а зелень измельчите.

Затем добавьте томаты и укроп в кастрюлю с супом, перемешайте ингредиенты и проверьте их готовность. По желанию добавьте соль и перец - и капустник готов.

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