Капустняк с молодой капустой: легкий рецепт польского блюда к обеду или ужину

Сейчас во многих магазинах можно приобрести молодую капусту, из которой можно приготовить не только салат, но и традиционный польский суп - также существующий в украинской кухне. Считается, что для лучшего вкуса капустняка следует выбирать молодые овощи.

О том, как приготовить капустняк, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba .

Что нужно для капустника

Для того чтобы приготовить этот легкий польский суп с капустой, нужны такие ингредиенты:

молодая капуста - 650 г;

морковь молодая - 200 г;

молодой картофель - 300 г;

помидоры - 2 шт.;

бекон или слабокопченая колбаса - 300 г;

лук - 100 г;

укроп - маленький пучок;

любисток - 5 г;

соль - 1 ч. л.

овощной бульон или кипяток - 2,5 л;

перец черный молотый - по вкусу.

Как готовить капустник с молодой капустой

Капустняк по этому рецепту будет вариться в большой кастрюле - по меньшей мере на 5 литров.

Подготовьте овощи: удалите верхние листья у молодой капусты, разрежьте ее пополам и удалите середину. После этого нашинкуйте капусту.

Очистите и измельчите лук, помойте морковь, почистите и нарежьте тонкими ломтиками. Вымойте и почистите картофель, нарежьте его на небольшие кубики.

Измельчите любисток, если не используете сухой. Бекон или колбасу нарежьте на небольшие кусочки.

Налейте в кастрюлю овощной бульон и добавьте овощи и бекон. Накройте крышкой кастрюлю и доведите суп до кипения на максимальном огне.

После этого убавьте огонь, чтобы капустник немного кипел - и варите блюдо еще 20 минут, до размягчения овощей.

В это время помойте укроп и помидоры. Нарежьте помидоры маленькими кубиками, а зелень измельчите.

Затем добавьте томаты и укроп в кастрюлю с супом, перемешайте ингредиенты и проверьте их готовность. По желанию добавьте соль и перец - и капустник готов.