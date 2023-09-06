Капитан полиции в Днепре ждет прихода России, потому что ему не платят волонтеры: шокирующая история

В Днепре полицейский на одном из блок-постов остановил волонтера и хотел с ней "договориться". Капитан полиции разговаривал на русском языке и заявил, что ждет прихода России.

Детали инцидента

По ее словам, она ехала машиной в Днепропетровской области, но на одном из блокпостов их остановил работник полиции. Оказалось, что на автомобиль нет ни техпаспорта, ни страхования.

"Каюсь - у меня действительно нет ни техосмотра, ни страхования. Да еще пару царапин и стекло немного таво, потому что не цветы по свадьбам развозим и не мороженое детям. Вы видите только верхушку работы, и это правильно", - говорится в сообщении.

Однако после того, как мужчина узнал, что в транспорте - волонтеры, полицейский решил "договориться". К тому же мужчина разговаривал на русском языке.

"У чувака глаза загорелись. Волонтеры же ездят на том, что Бог послал. Штраф! Но ведь можем договориться. Он со всех сторон, сил давит - договориться. Я выбрала штраф. Здесь все честно, виновата - заплати государству", - написала она. .

Что сказал полицейский

Также женщина сделала замечание по поводу языка госслужащего, который все время разговаривал на русском языке. После чего полицейский рассказал все, что думает о патриотах Украины, помогающих защищать землю от страны-агрессора.

Кроме того, полицейского совершенно не интересовало, что находится в багажнике автомобиля. Капитан полиции только хотел "договориться" и получить деньги.

"И тут феи обрезали крылья. Если не такие б**ди, как ты, здесь давно била бы Россия... Я задохнулась от гнева. Мы даже не открывали багажника. А ну, как я провезла 118 пулеметов с патронами и 987 гранат, и 34 танка в багажнике. Но полицию не интересовало, что я везу. Его интересовала моя смерть, потому что тогда придет Россия. И деньги. ПС: зовут его Коробков Андрей Николаевич", - добавила Ксения Быкова.

Автомобиль полицейского, который хотел договориться с волонтером (фото: facebook.com/ksenia.bykova)