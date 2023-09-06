Капітан поліції в Дніпрі чекає приходу Росії, бо йому не платять волонтери: шокуюча історія

У Дніпрі поліцейський на одному з блок-постів зупинив волонтерку та хотів з нею "домовитися". Капітан поліції розмовляв російською мовою та заявив, що чекає приходу Росії.

Деталі інциденту

За її словами, вона їхала машиною у Дніпропетровській області, але на одному з блокпостів їх зупинив працівник поліції. Виявилося, що на авто немає ані техпаспорта, ані страхування.

"Каюсь - в мене дійсно немає ні техогляду, ні страхування. Та ще й пару подряпин і скло трохи тойво, бо не квіти по весіллях розвозимо і не морозиво дітям. Ви бачите лише верхівку роботи, і це правильно", - йдеться у повідомленні.

Однак, після того, як чоловік дізнався, що в транспорті - волонтери, поліцейський вирішив "домовитися". До того ж чоловік розмовляв російською мовою.

"В чувака очі загорілися. Волонтери ж їздять на тому, що Бог послав. Штраф! Але ж можемо домовитися. Він з усіх боків, сил давить - домовитися. Я вибрала штраф. Тут все чесно, винувата - заплати державі", - написала вона.

Що сказав поліцейський

Також жінка зробила зауваження щодо мови держслужбовця, який весь час розмовляв російською мовою. Після чого поліцейський розповів усе, що думає про патріотів України, які допомагають боронити землю від країни-агресора.

Окрім того, поліцейського абсолютно не цікавило, що знаходиться в багажнику автомобіля. Капітан поліції лише хотів "домовитися" та отримати гроші.

"І тут феї обрізали крила. Єсліб нє такіє б**ді, как ти, тут давно била б Росія... Я задихнулася від гніву, Ми навіть не відкривали багажника. А ну, як я провезла 118 кулеметів з патронами і 987 гранат, і 34 танки в багажнику. Але поліцію не цікавило, що я везу. Його цікавила моя смерть, бо тоді прийде Росія. І гроші. ПС: звати його Коробков Андрій Миколайович", - додала Ксенія Бикова.

Автомобіль поліцейського, який хотів домовитися з волонтеркою (фото: facebook.com/ksenia.bykova)