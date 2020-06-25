Під крапельницею і в кисневій масці: Слава з НеАнгелів потрапила до лікарні (фото)

Учасниця групи НеАнгели Слава Камінська показала фото з лікарняної палати з крапельницею і з кисневою маскою на обличчі. Українська співачка таким чином не на жарт стривожила своїх шанувальників.

Знімки артистка опублікувала у своєму Instagram 25 червня, зібравши масу коментарів: фани гадають, що ж могло статися з 35-річної поп-зіркою.

На одному з кадрів, який виклала Камінська в мережі - вона в навушниках з відчуженим поглядом і у кисневій масці.

Артистка не стала вдаватися в подробиць у підписі до посту і лаконічно повідомила, що "музика так собі, газ теж не веселить".

Слава Камінська з кисневою маскою на обличчі спантеличила фанів (фото: instagram.com/babaslavka)

На іншому зображенні Слава лежить на ліжку, її оточують медичні препарати, а до руки співачки приєднаний шланг від крапельниці.

Камінській потрібні такі процедури через неврологічне нездужання. Про це вона розповіла в stories.

Водночас підписники в коментах під постом засипали співачку питаннями, що ж сталося. Висловлюються різноманітні припущення, починаючи від коронавірусу й закінчуючи новими пластичними процедурами.

Слава Камінська показала фото з лікарні та перелякала мережу (фото: instagram.com/babaslavka)

Раніше повідомлялося, що Слава з НеАнгелів висловилася про скандал з Тодоренко і зізналася, що знає про проблему насильства не з чуток.

Нагадаємо також, що нещодавно екс-"ВІА Гра" розповіла, що її чоловік заразився коронавірусом.