Канікули закінчилися: як повернути дитину в школу без стресу

В Україні закінчилися зимові канікули (Колаж РБК-Україна)

Фахівці розповіли, як пережити стрес після новорічних канікул

В Україні закінчилися зимові канікули у більшості навчальних закладів. І повернення до навчання після тривалих вихідних може виявитися для дитини причиною стресу. Про те, як адаптувати школярів до звичайного режиму, пише видання Vesti.

Після новорічних свят і розваг, дітям важче адаптуватися знову до шкільного режиму, так як було багато вражень і солодкого, а воно сприяє виробленню швидких вуглеводів і викликає перепади настрою. Крім того, новорічні канікули зазвичай насичені поїздками і походами в гості, що також не дає дітям нормально відпочити фізично.

Як розповіла системний сімейний психотерапевт Ларіна Марина, допомогти школяреві повернутися в звичайний режим не так вже й складно. Для цього потрібно використовувати кілька порад.

Плануйте з вечора на ранок цікаві справи. Після відновлення навчання, діти в перші дні погано висипаються, так як звикли пізніше засинати і прокидатися пізніше. Дитині можна запропонувати щось нове спробувати, але вранці, якщо вона стане на півгодини раніше. Але для цього треба раніше заснути. Це може бути нова гра або смачне тістечко. Очікування приємної події допоможе дитині заснути в хорошому настрої і прокинутися в бадьорому настрої.

Понийте разом з дитиною. Психотерапевт вважає, що ниття з приводу кінця канікул – нормальний і навіть корисний процес. Таким чином дитина може порційно висловити своє невдоволення і негативні емоції не будуть накопичуватися. Ниття і скарги – це своєрідний акт довіри, дитина ділитися своїми емоціями і показує, що довіряє. Заспокоїти її можна позитивною розповіддю про свою школу. Можна поскиглити про свою роботу після свят і показати, що вам теж важко змінювати свій графік.

Не переносити негативний досвід з минулого семестру. Якщо табель за перше півріччя був не таким, як хотілося, не варто налаштовувати дитину на те, що вона обов'язково повинна виправити всі оцінки, підтягти навчання. Школяр починає зациклюватися на цьому і боятися, що друге півріччя буде вирішальним, а у нього не вийде.

Виганяти тривожність стрибками. При підвищеній тривожності в організмі виробляються гормони стресу, які активізують сили для екстреної ситуації. Якщо вона не відбувається, вони накопичуються і стають отрутою. Позбутися від них можна за допомогою фізичного навантаження. Психологи кажуть, що впоратися найкраще допоможуть стрибки. Вони знімають напругу, дають можливість відчути опору, а невагомість в процесі впливає на стовбурові структури мозку.

Зігрійте руки і ноги. Часто діти не можуть заснути так як їм заважає тривожність і це викликає периферичний спазм судин. Від цього можна позбутися, якщо розширити судини, наприклад, теплою ванною. Вона заспокоїть дитину і зігріє. Можна перед сном просто розтерти руки і ноги, розповідаючи при цьому історію або казку.

Виключіть з раціону слово "треба". Батьки часто використовую фрази в наказовому порядку: "Завтра треба в школу", "Вчитися треба" "Завтра треба рано вставати", і це відкладає психологічний відбиток на дитину. Щоб дитина робила те, що потрібно, з ним можна використовувати прийом "П'яти чому", щоб вона сама зрозуміла, для чого потрібно це робити.