ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Канікули в Україну: як будуть відпочивати діти цієї зими

Автор: Анна Шиканова

Графік шкільних канікул може знову змінитися

У Міністерстві освіти та науки України повідомили, що дати зимових канікул для школярів змінюватися поки не будуть. Як пояснюють у відомстві, графіки зимових канікул будуть затверджувати в кожній школі самостійно, в залежності від епідеміологічної ситуації в країні.

Популярні новини

Школярів цієї зими рекомендують відправити на канікули за графіком – з 28 грудня по 10 січня. У деяких школах канікули планують почати з 25 грудня і діти отримають більш тривалий період відпочинку - 17 днів.

Інформацію про подвійні канікули у міністерстві освіти та науки України назвали фейком і повідомили, що на цей момент такі графіки відпочинку для дітей не розглядаються.

Варто відзначити, що запропоновані дати мають рекомендований характер, і кожна школа в різних містах має право зрушувати дати канікул в залежності від різних факторів. У студентів графіки канікул також поки не зміняться, вони будуть відпочивати з 28 грудня по 10 січня.

Нагадаємо, раніше ми публікували повний графік шкільних канікул і додаткових вихідних днів в Україні на 2020-2021 рік.

А також ми писали про те, що у МОН дали чіткі роз'яснення з приводу дистанційного навчання школярів в цьому році.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України школаканикулыграфик