Канікули для школярів у жовтні можуть перенести: названі дати нові

В Україні можуть поміняти дати шкільних осінніх канікул у зв'язку з проведенням місцевих виборів наприкінці жовтня. Дітей можуть відправити на відпочинок на кілька днів раніше, ніж це було заплановано.

Зазвичай осінні канікули у школярів випадають на останні дні жовтня – перші дні листопада. Однак на пресконференції в Кривому Розі виконувач обов'язки міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив про зміну звичного графіка, повідомляє ТСН.

Він нагадав, що школи в Україні давно отримали автономію в організації шкільного процесу та графік канікул, який пропонує міністерство мають рекомендаційний характер. Однак у зв'язку з проведенням місцевих виборів і розміщенням дільниць і комісій у приміщеннях шкіл, освітні департаменти попросили синхронізувати дати канікул з датами виборів.

"Ми рекомендуємо розпочати канікули не пізніше, ніж за два дні до виборів і завершити не пізніше, ніж через три. Я дуже сподіваюся, що навчальні заклади прислухаються до рекомендацій департаменту та Міністерства освіти", - зазначив Шкарлет.

Зокрема, осінні канікули пропонується розпочати 22 жовтня, в четвер і закінчити 30 жовтня, у п'ятницю. Таким чином діти отримають 11 днів для відпочинку.

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