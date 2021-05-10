Канадський пілот "Формули-1" принизив сина російського мільярдера: Микиту ніхто не поважає

На кадрах видно, як канадський пілот стрімко обходить росіянина, і потім показує йому непристойний жест.

22-річний Мазепін - син олігарха Дмитра Мазепіна. Наприкінці 2020-го року він, завдяки протекції батька, підписав контракт з командою "Хаас".

Цей сезон "Формули-1" став для Мазепіна дебютним і відразу ж невдалим. Перша гонка закінчилася тим, що він покинув дистанцію через аварію на першому колі. А в другій і третій - прийшов до фінішу останнім.

Відео: Канадський пілот показав росіянину Микиту Мазепіну середній палець (F1Wow)

Відзначимо, що переможцем Гран-прі Іспанії став британець Льюїс Хемілтон. Мазепін же зайняв останнє, 19-е місце (якщо не брати до уваги японця, Юкі Цунода, який не фінішував).

Крім того Микиту оштрафували за блокування пілота "Макларена" Ландо Норріса.

До слова, росіянину-дебютанту вже радять покинути "Формулу-1". Фінський коментатор Оссі Ойкарінен порекомендував Микиті переключити свою увагу на що-небудь інше.