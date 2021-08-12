У Канаді осквернили пам'ятник Роману Шухевичу: фото вандалізму

Інцидент стався в Едмонтоні, провінція Альберта. Зазначимо, що подібний випадок тут відбувається не вперше. У 2019 цей пам'ятник також постраждав від рук вандалів.

На пам'ятнику написали "Actual Nazi" ("Справжній нацист")

У Канаді зафарбували фарбою пам'ятник Роману Шухевичу (фото: theprogressreport.ca)

Невідомі розмалювали не тільки бюст Романа Шухевича, а й гравіювання Борцям за волю України.

Вони написали "Nazi Monument 14th Waffen SS" ( "Нацистський пам'ятник 14-ї дивізії СС"; Добровольча піхотна дивізія СС "Галичина", - ред.).

У Канаді вандали осквернили пам'ятник (фото: theprogressreport.ca)

Невідомо, коли точно це сталося, але фотографії з'явилися 10 серпня 2021 року.

В Едмонтоні проживає велика українська громада, яка становить 13,9% від усього населення. Місто є одним з двох (також Торнонто) найбільших центрів української громади в Канаді. В Едмонтоні також є Канадський український архів і музей.

Пам'ятник Роману Шухевичу встановлений на території комплексу Української молодіжної єдності.