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У Кам'янському б'ють на сполох через ринок ЖКГ: хто стоїть за комунальниками

Кам'янське, Середа 30 грудня 2020 14:08
У Кам'янському б'ють на сполох через ринок ЖКГ: хто стоїть за комунальниками
Мер Кам'янського Андрій Білоусов (dnpr.com.ua)
Автор: Styler

Мера Кам'янського підозрюють у привласненні комунальних об'єктів міста

Мера Кам'янського Андрія Білоусова підозрюють у привласненні основних комунальних об'єктів та служб міста. Як пише регіональне видання "Дніпровська панорама", за все, що відбувається у сфері ЖКГ Кам'янського відповідає особисто мер Білоусов та його партнери.

За даними журналістів, одна з крайніх операцій по рейдерському захопленню була пов'язана з КП "УКОЖФ". 21 грудня там змінився менеджмент, а всіх хто працював на підприємстві - звільнили.

Журналісти стверджують, що під фіктивним приводом місцеві власті блокують роботу підприємства і вже звільнили директора. Ще через день від Єдиної Диспетчерської служби (ЕРС) Кам'янського відключили аварійну службу. А всі заявки жителів на порвані труби, затоплені підвали, відсутність електроенергії та інші аварії не потрапляють до ремонтникам.

Слідом за цим, у всіх ліфтових міста поміняли замки під приводом збереження та перешкоджання розкрадання майна, що повністю блокують обслуговування ліфтів.

Як зазначає "Дніпровська панорама", 28 грудня закінчувалися договори з усіма цими службами, що могло стати ідеальним моментом для захоплення їх в особисте користування.

За станом на 29 грудня, обидва телефони УКОЖФ не працюють - один відключений, на другий ніхто не відповідає. ЕРС заявки приймає, але ніяких строків виконання не повідомляє.

Крім Білоусова, журналісти також підозрюють у змові його найближчих соратників - Олександра Іванова та Костянтина Сауся, які нібито контролюють лівий і правий берег відповідно.

Нагадаємо, Андрій Білоусов - з листопада 2015 р. міський голова Кам'янського. У 2013 р. працював заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Перед тим, як сісти в крісло мера, був першим заступником міського голови Дніпродзержинська (нині Кам'янського).

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