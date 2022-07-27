Камінь за знаком Зодіаку, місяцем і датою народження: дізнайтеся свій талісман!

Камінь за місяцем народження

Січень - гранат

Гранат - відомий камінь кохання та пристрасті, є повною протилежністю холодного місяця року. Гранат наділений сильною енергетикою. Людям, які народилися у січні, гранат принесе дружбу, вірність та щирість. Свого власника гранат наділить силою та здоров’ям. Гранат здатний позбавити людину від смутку і подолати погані думки, повернути позитивний настрій і віру в краще. Гранат вважається каменем-охоронцем (раніше його носили з собою воїни як оберіг від ран на полі бою, зашиваючи в одяг або інкрустуючи ним зброю).

Лютий - аметист

Аметист - камінь щирості та спокою. Передусім мінерал вбереже власника від нещирості оточення. Аметист підвищує пильність і розсудливість людини. Охороняє від поспішних і необдуманих дій. Вважається, що аметист допомагає людині контролювати злі думки. Власника прикрас з аметистом завжди буде супроводжувати щастя і удача в справах. Він допомагає реалізуватися своєму власникові і повністю продемонструвати свої здібності і вміння.

Березень - аквамарин

Аквамарин - прохолодний, як і перший місяць весни. Камінь символізує молодість та надію. Аквамарин захищає здоров’я свого власника. Прикраси з аквамарином оберігають своїх власників від небезпек і обманів, роблять їх більш розсудливими, здатними до прийняття зважених рішень. Камінь допомагає гасити гнів і негативні емоції, знімає стреси і страхи. Каблучки з цим мінералом дарують тим, хто будує стосунки на великій відстані. Він зміцнює почуття і не дає їм згаснути, поки закохані перебувають в розлуці.

Квітень - діамант

Камінь кохання і сили - діамант - наділить свого власника особливими якостями. Діамант є символом невинності, твердості та хоробрості, досконалості, непереможності і влади. Він зміцнює в людині всі енергетичні центри, надає їй силу і мужність, приносить щастя й удачу в усіх справах і починаннях. Людина, що носить діамант, стає більш контактною, у неї зменшуються прояви негативу. Сам камінь сприяє розкриттю найкращих сторін свого власника.

Травень - смарагд

Яскраво-зелений смарагд робить милосерднішими людей, які народилися у травні. Колір самоцвіту символізує спокій та життя. Камінь дозволяє висловлювати свої думки в правильній формі і з легкістю доносити їх до оточуючих. Цей камінь служить надійним захисником сім'ї, сімейного вогнища і атмосфери любові та взаєморозуміння. Власнику смарагду не будуть властиві смуток і зневіра - талісман дарує йому тільки щастя, відчуття внутрішньої гармонії.

Червень - перли

Перлина - символ скромності та душевної чистоти. Перли захищають свого власника від поганих людей, дарують благополуччя в сімейному житті, мудрість і молодість, позбавляє від страждань нещасну любов. Такий талісман допоможе Вам правильно вибрати мету життя, а також укладати вигідні угоди, встановлювати дружні відносини, стати більш відкритим і краще розуміти людей.

Липень - рубін

Рубін - яскравий та гарячий самоцвіт, символ наполегливості та пристрасті. Не дарма рубіни вважають дітьми Сонця. Також цей мінерал вважається талісманом любові, процвітання і захисту. Камінь притягує до свого власника щастя, оберігає від спокус, проганяє смуток, меланхолію, зцілює тіло і душу свого власника. Мінерал постійно підживлює людину позитивною енергією, приносить радість і задоволення від власного життя.

Серпень - хризоліт

Хризоліт (перидот) - камінь дружби. Вважається, що перидот допомагає стати більш рішучим при реалізації важливих планів і мрій, він загострює інтуїцію і оберігає від сумнівних рішень. Людина, яка носить прикрасу з хризолітом, відчуває себе легко, спокійно і щасливо. Вважається, що перидот дарує здатність до співчуття, допомагає налагоджувати стосунки між людьми, в тому числі дружні. Завдяки цим якостям власник мінералу легко уникає конфліктів.

Вересень - сапфір

Сапфір - легка осіння прохолода. Сапфір заспокоює, вивільняє розум від зайвих думок та допомагає зосередитися на головному. Сапфір - камінь, що наділяє свого власника вірністю, скромністю, щастям і любов’ю. Він здатний допомогти знайти мету в своєму житті, подолати всі страхи і депресії, приносить душевний комфорт, робить людину спокійною, зміцнює розсудливість, приборкує пристрасті. Сапфір захищає від зради і страху, захищає від наклепу та обмовок.

Жовтень - опал

Опал - яскравий талісман жовтня. Опал приносить щастя, відганяє похмурі думки і страхи, оберігає власника від хвороб. Як талісман опал дарує успіх у всіх починаннях. Опал підсилює інтуїцію, зміцнює дух при емоційних потрясіннях і відпустити минуле. Вважається, що всі різновиди опалів зміцнюють силу і волю людини і допомагають досягти бажаного успіху.

Листопад - цитрин

У багатьох культурах цитрин вважався каменем достатку і багатства, що привертає до свого власника успіх в справах і процвітання. Мінерал додає впевненості в собі, а також додає щедрості по відношенню до оточуючих. Цей мінерал - справжній провідник позитивної енергії. Добрі справи будуть бумерангом повертатися до власника каменю в триразовому розмірі. Прикраси з цитрином можна носити як постійно, так і одягати час від часу, наприклад, вирушаючи в подорож.

Грудень - топаз

Топаз - камінь внутрішнього просвітлення. Він допомагає своєму власникові швидко реагувати на події і приймати вірне рішення. Прикраса з топазом приверне до свого власника удачу, матеріальний достаток, успіх у професійній діяльності. Як талісман топаз приносить багатство і визнання, стимулює кмітливість. Допомагає здобути прихильність оточення. Топаз вселяє в людину надію і оптимізм, здатний позбавити від депресії і поганих думок.

Фото: Підберіть камінь за місяцем народження (pixabay)

Камінь за датою народження

За оцінкою нумерологів, певні дати народження можуть бути пов'язані з каменями:

Тим, хто народився 1, 10, 19, 28 числа кожного місяця, варто придбати ювелірні вироби з опалами, топазами, рубінами або намисто з червоними коралами.

числа кожного місяця, варто придбати ювелірні вироби з опалами, топазами, рубінами або намисто з червоними коралами. 2, 11, 20, 29 числа - принесуть успішність і благополуччя котяче око, нефрит, перли і опал.

числа - принесуть успішність і благополуччя котяче око, нефрит, перли і опал. 3, 12, 21, 30 числа - по життю гармоніюють амулети з аметистами, коралами, топазами і смарагдами.

числа - по життю гармоніюють амулети з аметистами, коралами, топазами і смарагдами. 4, 13, 22, 31 - підійдуть алмаз, гранат, опал, сапфір, аквамарин.

- підійдуть алмаз, гранат, опал, сапфір, аквамарин. 5, 14, 23 - найбільше підходять діаманти, сапфіри білого кольору і циркони.

- найбільше підходять діаманти, сапфіри білого кольору і циркони. 6, 15, 24 - ваші камені - берил, смарагд, зелений опал, перідот і аквамарин.

- ваші камені - берил, смарагд, зелений опал, перідот і аквамарин. 7, 16, 25 - варто віддавати перевагу виробам з місячним каменем, опалом, перлами.

- варто віддавати перевагу виробам з місячним каменем, опалом, перлами. 8, 17, 26 - талісмани - сірий, коричневий і темно-червоний опали, лазурит всіх кольорів, онікс і сапфір.

- талісмани - сірий, коричневий і темно-червоний опали, лазурит всіх кольорів, онікс і сапфір. 9, 18, 27 - можуть сміливо віддавати перевагу діамантам, а також носити прикраси з перлами або бурштином.

Знак Зодіаку і ваш камінь

Астрологи визначили власну систему підбору каменів за знаком Зодіаку.

Овни - гарячі і імпульсивні. Їх природа ідеально поєднується з рубіном - королем мінералів. Також камені Овна - аметисти, здатні уберегти власників від всіляких ексцесів. Щасливими коштовностями Овна також вважаються вироби з гранатами і діамантами. Представники цього знака Зодіаку можуть носити каміння, призначені для інших вогненних знаків - Стрільця і ​​Льва, повітряних - Водолія і Близнюків. Мінерали для Терезів, Козерога і Рака їм не підходять.

Тельці мможуть покращити своє самопочуття, зовнішній вигляд і фізичну форму завдяки гранату. В якості оберега їм можна скористатися опалом. Щасливими для них є агат, александрит, авантюрин, онікс, бірюза. Їм підійдуть камені знаків Зодіаку - Козерогу, Риб, Рака. Небажані мінерали, які підходять Леву, Скорпіону, Водолію.

Близнюки можуть уникнути багатьох проблем завдяки носінню талісманів з прозорого кварцу або халцедону. До щасливим коштовних каменів цього знака Зодіаку відносяться берил і хризопраз. Також підійдуть мінерали від Овна, Лева, Терезів, Водолія (аметист і карнеол). А камені Стрільця, Риб і Дів можуть нашкодити.

Раки повинні звернути увагу на смарагд. Цей життєрадісний кристал здатний постійно надихати своїх власників і мотивувати до дії, покращувати їх здоров'я і надавати життєвої енергії. Талісманами Раков можуть стати місячний камінь, хризоберил і морські перли. Підійдуть мінерали Дев, Тельців, Скорпіонів, Риб. Слід відмовитися від каменів знаків Зодіаку Овна, Козерога, Терезів.

Леви - королі, їм необхідний воістину королівський дорогоцінний камінь, що володіє особливим сяйвом і чарівністю. Відмінний камінь-талісман Лева - розкішний сапфір, обов'язково великий. Він зміцнить здоров'я, поліпшить самопочуття і додасть упевненість в собі. Потужною опорою можуть стати: бурштин, корал, топаз, котяче око, сердолік. Підійдуть талісмани Овна, Близнюків, Стрільця. Слід уникати каменів Тельця, Водолія, Скорпіона.

Діви - вдумливі і педантичні люди. Їхніми кращими супутниками стануть нефрит, яшма, онікс, жовті топази, аквамарин. Завдяки аксесуарам з цими мінералами Діви набудуть впевненості в собі і припинять переживати через дрібниці. Їм підійдуть обереги Рака, Тельця, Козерога, Скорпіона. Небажані талісмани Риб, Стрільця, Близнюків.

Терези можуть привернути благополуччя і гармонію за допомогою атрибута ангела-хранителя з турмаліном або малахітом. Він збереже здоров'я, енергетичне благополуччя, внесе в життя елементи стабільності. До щасливих талісманів для Терезів відносяться вироби з аметистом, опалом, лазуритом, агатом. Слід надавати перевагу прикраси з камінням Лева, Стрільця, Близнюків, Водолія. Остерігайтеся мінералів Рака, Овна, Козерога.

Скорпіони заряджаються енергією і сяйвом аквамаринів. Навіть при швидкоплинному погляді ці камені здатні підняти настрій. При постійному носінні вони змушують дивитися на речі тверезо і приймати зважені рішення. Вибравши авантюрин, александрит, опал, топаз в якості талісмана, Скорпіони залучать в своє життя удачу і гроші. Цьому знаку зодіаку відповідають камені Козерога, Діви, Рака і Риб.

Стрільці можуть сміливо вибирати прикраси з бірюзою, сапфіром, лазуритом і халцедоном кольору морської хвилі. Вони допомагають своєму власникові раціонально використовувати свої сили, позбавляють від завищених очікувань і ілюзій. Підійдуть вироби знака Овна, Водолія, Льва і Терезів. Краще уникати каменів Близнюків, Риб, Діви.

Козероги привернуть удачу за допомогою турмаліну, малахіту, чорного перлів, хризоберилу, а також каменів Риб, Тельця, Скорпіона, Дев. Вони допоможуть Козерогам реалізувати себе в професійній сфері і підтримають у всіх відносинах.

Водолії підвищать свій духовний, енергетичний потенціал і покращує розумову працездатність завдяки александриту, цитрину, сапфіру. Їх помічниками можуть стати дорогоцінні камені Стрільця, Терезів, Овна, Близнюків. Не буде ефекту від натуральних каменів, що відносяться до знаків Тельця, Лева, Козерога.

Риби найкраще гармоніюють з аметистом, місячним каменем, коралом і опалом. Їм підходять мінерали Скорпіона, Козерога, Рака. Небажані камені знака Діви - нефрит, яшма, онікс, жовті топази, аквамарин - від цих каменів представникам знаку краще відмовитись.