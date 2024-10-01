Календарь рыбака на октябрь 2024 года: когда хорошо клюет

Особенности клева рыбы в октябре

В октябре поведение подводных жителей напрямую зависит не только от фаз луны, но и от общих погодных условий, в частности - от температуры воздуха. В этот период температура воды значительно снижается, что по-разному влияет на разные виды рыб.

Хищники становятся активнее, ведь им необходимо накопить жир перед длительной зимой. Снижение температуры воздуха стимулирует клев, поэтому рыбаки должны подбирать мощные спиннинговые снасти для ловли трофейных экземпляров.

В то же время мирные рыбы, напротив, становятся менее активными и уплывают на большую глубину, реже появляясь на привычных местах ловли. Это заставляет рыбаков искать новые, иногда необычные методы ловли, экспериментируя со снастями и прикормами.

Когда ловить рыбу в октябре 2024 года

В октябре 2024 года нас ожидают как благоприятные, так и неблагоприятные дни для рыбалки.

Лучший клев: 6-12, 24-28 октября.

Хороший клев: 5, 13-15, 21-23, 29 октября.

Средний клев: 1, 3-4, 16, 18-20, 30-31 октября.

Клева не будет: 2, 17 октября

Ухудшение погодных условий негативно повлияет не только на клев, но и на удовольствие от рыбалки. Дожди и сильный ветер будут мешать наслаждаться тишиной, особенно во второй половине месяца.

В общем, можно отметить, что плохих дней для ловли практически не будет - выбирайте дату, опираясь на свои возможности.

Какая рыба клюет в октябре

В октябре активность клева щуки и других хищных видов рыб достигает своего пика. Также хорошо клюют окунь, карась, ерш и судак. Язь и голавль уже не так активно клюют, как летом.

Лучше всего ловить рыбу на глубине, ведь именно там осенью ее больше всего. Если есть возможность, можно даже использовать лодку для обеспечения щедрого улова.

Выбирайте день с ясной погодой без осадков и ветра, а на рыбалку отправляйтесь с самого утра.