Календар магнітних бур на лютий: коли чекати удару

Магнітні бурі накриють землю ще в кінці січня і триватимуть до 2 лютого. Також сонячна активність очікується ще два рази в наступному місяці. Особливо сильним буде вплив магнітної бурі на метеозалежних людей, що очікується 1 лютого.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря накриє Землю 1 і 2 лютого. Несприятливий вплив і погіршення самопочуття люди почнуть відчувати ще 31 січня. Ця буря не буде високого рівня складності, але вплив магнітних коливань буде здатен викликати головні болі, порушення концентрації уваги, впаде працездатність, можуть виникнути погіршення хронічних захворювань, зіпсується настрій, проявиться дратівливість і агресивність.

Календар магнітних бур на лютий 2021 (скріншот: tesis.lebedev.ru)

Такі бурі очікуються в період з 6 по 8 лютого, а також 20 числа. У ці дати сильної сонячної активності не очікується. Магнітні бурі будуть набагато більш м'якими у порівнянні з тими, які очікуються в перших числах місяця.

Рекомендації лікарів

Медики не втомлюються повторювати, що метеозалежним людям, а також тим, хто страждає від серцево-судинних захворювань варто подбати про зниження шкоди для здоров'я.

Лікарі радять у ці дні вчасно лягати спати. При цьому сон повинен становити не менше 8 годин. Також рекомендується уникати стресів і підвищеної фізичної активності.

Гіпертонікам особливо важливо відмовитися від алкогольних та кавових напоїв, а також від паління.

Перед тим як лягати спати, при спостереженні певного впливу магнітної активності на організм, фахівці рекомендують прийняти теплу ванну.

Важкі фізичні вправи та кардіотренування варто замінити на прогулянку на свіжому повітрі.

Дієтологи відзначають, що в ці дні варто уникати жирної та копченої їжі. Також забороняється вживати солоні продукти, особливо гіпертонікам.

Головна порада тим, хто страждає на хронічні захворювання – подбайте про те, щоб ваші ліки завжди були у швидкому доступі.

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