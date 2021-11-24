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Яке взуття ніколи не можна одягати в літаку: воно може виявитися смертельним

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Середа 24 листопада 2021 18:45
Яке взуття ніколи не можна одягати в літаку: воно може виявитися смертельним Відомо, яке взуття не можна взувати під час польоту літаком (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Під час подорожей авіатранспортом деяке взуття може бути потенційно небезпечним для власника. Зокрема, бортпровідниця заявила, що шльопанці можуть призвести до летального випадку.

Про це розповіла бортпровідниця Мері Ск'яво, пише The Sun.

За її словами, ніколи не можна вдягати шльопанці для перельоту. Все тому, тому що будь-яке інше зручне взуття може збільшити шанси вижити в авіакатастрофі.

"Я бачу, як люди сідають у літак у шльопанцях, і розумію, якщо людині доведеться встати та бігти, то вона впаде і нашкодить не тільки собі, але й іншим на літаку", – сказала Ск'яво.

Також зручне взуття та знання того, де розташовані аварійні виходи, підвищать шанси на виживання під надзвичайної ситуації.

Окрім того, бортпровідниця закликала одягати зручне взуття та не знімати його хоча б до зльоту.

На кінець вона розповіла історію, яка трапилася у Х'юстоні в США. Зокрема, тоді літак із бейсбольними фанатами врізався в паркан під час зльоту та загорівся.

Всі пасажири та екіпаж з 21 особи вижили. Все через те, що були взуті у зручне взуття.

Раніше ми повідомляли, як отримати більше місця для ніг в літаку.

Також ми писали про дієві лайфхаки, які допоможуть економити під час подорожі.

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