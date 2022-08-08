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Яку їжу СРСР нахабно "вкрав" у Заходу: від ескімо до лікарської ковбаси

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Понеділок 08 серпня 2022 11:33
Яку їжу СРСР нахабно "вкрав" у Заходу: від ескімо до лікарської ковбаси Колаж РБК-Україна: Яку їжу СРСР нахабно "вкрав" у Заходу
Автор: Світлана Мащенко

Виявляється, ті самі "славетні" радянські продукти були нахабно вкрадені із західної культури. Починаючи зі згущенки і закінчуючи котлетами. Запозичувалася рецептура, дизайн упаковки і не тільки.

Про це йдеться на каналі Про Україну!

Пломбір у вафельному стаканчику

У 1936 році нарком харчової промисловості СРСР Анастас Мікоян відвідав США. Саме звідти була привезена, як рецептура, так і обладнання для промислового виробництва замороженого десерту.

Пломбір вершковий і молочний, ескімо, крем-брюле, ванільне та фруктове морозиво - це все запозичення.

І навіть весь цикл виробництва включно з продажем морозива на вулиці зі спеціальних холодильників.

Яку їжу СРСР нахабно &quot;вкрав&quot; у Заходу: від ескімо до лікарської ковбаси

Лікарська ковбаса та сосиски

Така ковбаса від початку призначалася для лікування хворих після довгого голодування. Її особливості - високий вміст білка і низький - жиру.

Рецептуру, технологію, обладнання для лікарської ковбаси Мікоян привіз з Америки у тому ж 1936 році.

Промислове виробництво сосисок привезли до СРСР також зі США.

Яку їжу СРСР нахабно &quot;вкрав&quot; у Заходу: від ескімо до лікарської ковбаси

Згущене і сухе молоко

Виробництво згущеного молока було запатентоване ще у 1856 році американським підприємцем Гейлом Борденом.

У СРСР згущенку також почали виготовляти після поїздки Мікояна за океан.

Виробництво сухого молока і сухих молочних сумішей для вигодовування дітей також завезено з Америки.

Яку їжу СРСР нахабно &quot;вкрав&quot; у Заходу: від ескімо до лікарської ковбаси

Котлети теж із Заходу!

Мікоян привіз із США технологію смаження котлет і круглих булочок. Після цього у 1937 році в СРСР почався випуск "котлет з булочкою", однак радянським людям гамбургери не зайшли.

Тому вони трансформувалися в просто котлети, а згодом - в котлети в тісті.

Яку їжу СРСР нахабно &quot;вкрав&quot; у Заходу: від ескімо до лікарської ковбаси

Сирок "Дружба"

Вперше сирки почали виготовляти в 1911 році у Швейцарії, а в СРСР - у 1934-му. Анастас Мікоян привіз з США покращену технологію виготовлення плавлених сирків і упаковок до них.

Звідти ж "ростуть ноги" й у дитячих солодких сирків з наповнювачами, а також рецептури виробництва твердих сирів.

Яку їжу СРСР нахабно &quot;вкрав&quot; у Заходу: від ескімо до лікарської ковбаси

Напівфабрикати

Мікоян привіз зі Штатів холодильні установки, які дозволили продавати громадянам м'ясні напівфабрикати: рублені котлети, битки, пельмені, пиріжки тощо.

Свіжозаморожені фрукти та овочі також почали заготовлювати після поїздки наркому до США.

Яку їжу СРСР нахабно &quot;вкрав&quot; у Заходу: від ескімо до лікарської ковбаси

Консерви

Американські технології та виробничі потужності дозволили збільшити виробництво консервованої продукції в 11 разів.

Консервувати почали горошок, кукурудзу, квасолю, томати, огірки фруктові компоти тощо.

Яку їжу СРСР нахабно &quot;вкрав&quot; у Заходу: від ескімо до лікарської ковбаси

Джеми і повидло так само стали готувати за американською рецептурою.

Рибні консерви знову таки приїхали зі США, і навіть був уведений рибний день щочетверга.

Яку їжу СРСР нахабно &quot;вкрав&quot; у Заходу: від ескімо до лікарської ковбаси

Споживання рибного жиру також введено було після поїздки Мікояна до США.

Раніше ми писали, які популярні засоби з аптечки потрібно викинути вже зараз. В них вірили ще при "совку".

Також повідомлялося про моторошні звички, які дісталися нам з СРСР.

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