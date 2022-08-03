Яке свято відзначають 3 серпня, що можна й суворо заборонено робити
3 серпня 2022 року за православною традицією вшановують пам'ять одного з чотирьох великих пророків Старого Завіту - Єзекіїля, а також святого Онуфрія Печерського В народі день називають Онуфрій, Онуфрій Мовчазний.
Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети - читайте в матеріалі Styler далі.
Що треба зробити, традиції на Онуфрія
Колись в народі вірили, що в цей день не можна говорити, саме тому Онуфрія Печерського називали Мовчазним. Все треба робити мовчки, у повній тиші, а якщо заговорити, то людину будуть чекати неприємності та хвороби.
Колись люди цей день присвячували збору майбутнього урожаю, лагодили й будували місця, де буде зберігатися зерно й інші дари землі.
В оселях прибирали в шафах та діставали теплий одяг. В цей день прали та просушували теплі ковдри, провітрювали хутряні вироби.
Прикмети на 3 серпня
- Якщо день вітряний, зима очікується холодна та довга.
- А холодна ніч означає ранню та холодну зиму.
- Дощ із грозою - осінь буде дощовою та сирою, а туман - до теплої осінньої погоди.
- Туман по низинах стелиться - до теплої погоди.
- Багато жолудів вродило - рік врожайним буде.
- Тепла і волога погода – до хорошого урожаю грибів.
Що не можна робити сьогодні
- Сваритись, лаятись, гучно розмовляти.
- Тяжко працювати вдома та на городі.
- Розпивати спиртні напої, піддаватись шкідливим звичкам.
- Позичати гроші і брати у борг.
День ангела сьогодні відзначають:
Семен, Никодим, Іван, Лідія, Федір, Ганна, Георгій, Сергій та Тихон. Обов'язково привітайте рідних та близьких з такими іменами.
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