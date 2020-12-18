Якої погоди чекати українцям у День святого Миколая: детальний прогноз

Синоптик розповіла про погоду в Україні на 19 грудня (колаж РБК-Україна)

Погода в Україні на свято святого Миколая, 19 грудня, буде хмарною і з відлигою. Морозов і сильного снігу чекати не варто. Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко і дала детальний прогноз по країні.

"19-го грудня погода в більшості областей України буде хмарною, вологою та з відлигою. Атмосферні фронти зачіпатимуть хвостами північні, центральні, східні області, трохи південну частину України - місцями можливі мряка, дощ, мокрий сніг. А ось західні області втримаються від опадів і в неділю там навіть може з'явитися сонечко", - розповіла синоптик.

Діденко повідомила, що періодичні можливі тумани по всій країні у суботу, 19 грудня. Вітер буде невеликий, переважно західного напрямку.

"Така синоптична ситуація - вологість, тумани та майже штиль - сприятимуть накопиченню та зависанню шкідливих домішок у повітрі. Тому маску не поспішайте знімати навіть при виході з приміщення чи транспорту, особливо, у кого є бронхо-легеневі проблеми - береженого Бог береже", - попередила погодний експерт.

Температура повітря протягом 19 грудня не буде істотно відрізнятися від попереднього дня. Стовпчики термометрів вдень будуть показувати близько 0 градусів. Виняток становитиме лише Південь країни і Захід - там очікується до 7 градусів тепла.

У столиці на день святого Миколая можливий мокрий сніг. Температура повітря вдень становитиме близько 0 градусів, буде мокро і сиро.

"У Києві на Миколая може політати невеликий мокрий сніг чи покапати мряка, буде вогко. Проте загалом без істотних опадів. Туман погіршуватиме видимість і ситуацію з якістю повітря. Температура повітря не хоче відриватися від нуля - і вночі, і вдень буде однаковою. У неділю, 20-го грудня, ситуація особливо не зміниться", - повідомила Діденко.

Експерт зазначила, що на початку наступного тижня трохи похолодає, а кінця очікуються опади.

Як ми писали раніше, синоптики оновили прогноз погоди на День святого Миколая.