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Експерт розповів, яку каву не можна запарювати окропом

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Середа 23 лютого 2022 20:38
Експерт розповів, яку каву не можна запарювати окропом Яку каву не можна запарювати окропом (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кава - найпопулярніший напій, з якого більшість людей розпочинають свій день. Кожен вибирає свій спосіб приготування кави, сорт кавових зерен та ступінь їх прожарювання.

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Зокрема, знаючи деякі нюанси, навіть у домашніх умовах можна приготувати смачний напій.

Смак кави відрізняється від країни, де було зібрано кавові зерна. Кава з Кенії, Колумбії, Ефіопії буде з кислинкою. Більш збалансована кава з Коста-Рики та Нікарагуа, у ній буде низька кислотність.

А от гірчинка в каві - це непогано, але кава не повинна бути занадто гіркою, адже це говорить про її низьку якість.

Також під різний тип заварювання потрібно вибирати конкретну каву. Тому, якщо кава обсмажена під еспресо і має слабку або середню прожарку, тоді її можна заливати окропом прямо в чашці. Але для кавоварки така кава не підійде.

Експерт розповів, яку каву не можна запарювати окропомЯку каву не можна запарювати окропом (freepik)

Окрім того, якщо ви засипаєте кавові зерна в кавоварку, то потрібно вибирати більш високий ступінь прожарювання.

Зазначається, якщо ви любите довго сидіти та пити каву, то це буде запарена. А якщо вранці поспішаєте на роботу, тоді швидко натискаєте кнопку на кавомашині і залпом випиваєте своє еспресо.

Експерти додають, що кава - це насамперед ритуал, і у кожного він свій.

Раніше ми повідомляли, що експерт розвінчала популярний міф про каву.

Також ми писали, що вчені назвали ознаки того, що вам слід негайно припинити пити каву.

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