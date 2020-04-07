З якого віку діти повинні носити маски: у МОЗ дали відповідь

Коронавірус в Україні зафіксовано вже у понад 1300 осіб. При цьому 38 людей померло і 28 пацієнтів повністю одужали. У зв'язку з поширенням інфекції влада з 6 квітня посилили карантин в країні. Тепер всі українці повинні носити маски в громадських місцях. У МОЗ розповіли, з якого віку діти повинні носити маски.

Представник Міністерства охорони здоров'я Артем Дехтяренко заявив, що дітям будь-якого віку потрібно носити медичні маски, щоб не захворіти COVID-19. Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Що стосується дітей, вони повинні бути в супроводі дорослих, дітям рекомендовано носити маски, тому що так само вірус передається повітряним шляхом. Тому, щоб убезпечити дитину, будь-який батько чи мати захочуть, щоб дитина була в масці", - заявив Дехтяренко.

У МОЗ розповіли про маски для дітей (відео: YouTube)

Нагадаємо, за словами китайських медиків, діти часто переносять хворобу майже безсимптомно або ж у них ознаки захворювання виражені дуже слабо. Тому вони - ідеальні переносники захворювання. Але бувають і такі випадки, коли коронавірус несе серйозну загрозу здоров'ю дитини.

При цьому у певного відсотка дітей, особливо дошкільнят і немовлят - COVID-19 може протікати у важкій формі. Вчені проаналізували дані про 2 143 дітей, у яких діагностували коронавірусну інфекцію.