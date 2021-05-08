Українці Go_A вирушили на Євробачення 2021 в Роттердам: "добре пошуміти!" (відео)

Український гурт Go_A вирушив до Нідерландів у Роттердам для участі в конкурсі Євробачення 2021 , яке відбудеться на Ahoy Arena, де вже сьогодні перші конкурсанти будуть на репетиціях відточувати номери.

Про старт вояжу з київського аеропорту "Бориспіль" розповіли самі музиканти в Instagram .

Група Go_A опублікувала відео з повітряної гавані. Артисти взяли з собою прапор України на конкурс, і перед відправленням у рейс позували з ним біля великого банера з лого Євробачення-2021, слали шанувальникам повітряні поцілунки (навіть через маски), "гралися" з валізами на коліщатках, махали рукою на прощання.

"Ми вирушаємо в Роттердам", - лаконічно підписали кадри музиканти.

У неділю у Go_A запланована перша репетиція на сцені Ahoy Arena, яку нещодавно представили організатори заходу.

Представники України виступатимуть у першому півфіналі зі своєю конкурсною піснею "Шум" 18 травня. До речі, кліп українців на композицію вже увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі Євробачення.

Відео: представники України на Євробаченні-2021 група Go_A вирушила в Роттердам на конкурс

У мережі шанувальники групи Go_A бажають їм доброї дороги, найкращого виступу і повернення додому з перемогою.