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Українці Go_A вирушили на Євробачення 2021 в Роттердам: "добре пошуміти!" (відео)

Новость на русском → Субота 08 травня 2021 17:10
Українці Go_A вирушили на Євробачення 2021 в Роттердам: "добре пошуміти!" (відео) Фото: Група Go_A вирушила на Євробачення 2021 (facebook.com/eurovision.evrobachennya)
Автор: Володимир Костирін

Український гурт Go_A вирушив до Нідерландів у Роттердам для участі в конкурсі Євробачення 2021, яке відбудеться на Ahoy Arena, де вже сьогодні перші конкурсанти будуть на репетиціях відточувати номери.

Про старт вояжу з київського аеропорту "Бориспіль" розповіли самі музиканти в Instagram.

Група Go_A опублікувала відео з повітряної гавані. Артисти взяли з собою прапор України на конкурс, і перед відправленням у рейс позували з ним біля великого банера з лого Євробачення-2021, слали шанувальникам повітряні поцілунки (навіть через маски), "гралися" з валізами на коліщатках, махали рукою на прощання.

"Ми вирушаємо в Роттердам", - лаконічно підписали кадри музиканти.

У неділю у Go_A запланована перша репетиція на сцені Ahoy Arena, яку нещодавно представили організатори заходу.

Представники України виступатимуть у першому півфіналі зі своєю конкурсною піснею "Шум" 18 травня. До речі, кліп українців на композицію вже увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі Євробачення.

Відео: представники України на Євробаченні-2021 група Go_A вирушила в Роттердам на конкурс

У мережі шанувальники групи Go_A бажають їм доброї дороги, найкращого виступу і повернення додому з перемогою.

  • Удачі!
  • Щасливої дороги! Удачі вам в Роттердамі! Пишаємося.
  • Тільки вперед до перемоги!
  • Удачі! Добре пошуміти.
  • Ну все! Тримаю за вас кулачки.
  • Успіху, ми з вами!
  • З Богом, вперед до перемоги, тримаємо кулачки за вас!

Раніше повідомлялося, що у свіжому прогнозі букмекерів Україна різко злетіла в рейтингу Євробачення 2021.

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