Яка хронічне захворювання може виникати у тих, хто перехворів на COVID-19
Вчені провели дослідження, в якому спробували дізнатися, чому у деяких здорових людей може потенційно розвиватись діабет другого типу після зараження коронавірусом.
Про це пише The Guardian.
Які захворювання можуть виникнути
Фахівці кажуть, що COVID-19 може інфікувати клітини підшлункової залози, які продукують інсулін і змінювати їхню функцію. Діабет може розвиватись або під час зараження коронавірусом, або незабаром після одужання.
Чи може після коронавірусу з'явитись діабет
Згідно з однією з теорій, вірус заражає клітини підшлункової залози через той же рецептор ACE2, який розташований на поверхні клітин легенів, і перешкоджає їхній здатності виробляти інсулін – гормон, який допомагає організму регулювати рівень глюкози в крові.
Окрім того, надмірно велика реакція антитіл на вірус може ушкоджувати клітини підшлункової залози. Також запалення в інших місцях організму може робити тканини менш чутливими до інсуліну, мовиться в статті.
Зокрема, професор Шуібінг Чен з Weill Cornell Medicine в Нью-Йорку провів дослідження, в якому перевірив різні клітини і органели, вирощені в лабораторії. Також спробував визначити, які з них можуть бути інфіковані COVID-19.
Що показало дослідження
Експеримент показав, що можуть бути інфіковані органели:
- легенів;
- товстої кишки;
- серця;
- печінки;
- підшлункової залози;
- також клітини мозку, які продукують дофамін.
Дослідник каже, що бета-клітини в підшлунковій залозі, які продукують інсулін, також сприйнятливі до вірусу. Важливо, що після зараження ці клітини виробляли менше інсуліну, а також гормонів, які зазвичай виробляються різними клітинами підшлункової залози.
Таке явище фахівці побачили у деяких людей з діабетом другого типу. Однак, поки неясно, чи зберігаються зміни, викликані інфікуванням COVID-19, надовго.
"Однак ми знаємо, що частина пацієнтів, у яких був дуже нестабільний рівень глюкози в крові, коли вони перебували у відділенні інтенсивної терапії, і які вилікувалися від COVID-19, також відновили і контроль глюкози. Це дозволяє припустити, що не у всіх пацієнтів захворювання збережеться назавжди", – додав професор.
Раніше ми повідомляли, що експерт описав три стани хворих при зараженні "Дельта"-варіантом коронавірусу.
Також ми писали, що вагітних просять терміново вакцинуватися від COVID-19.