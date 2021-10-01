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Вагітних просять терміново вакцинуватися від COVID-19. І ось чому

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П'ятниця 01 жовтня 2021 13:00
Вагітних просять терміново вакцинуватися від COVID-19. І ось чому Лікарі просять вагітних жінок вакцинуватися від COVID
Автор: Дмитрий Войналович

Лікарі просять вагітних жінок терміново вакцинуватися від коронавірусу, щоб врятувати життя собі і не завдати шкоди майбутнім малюкам.

Про це йдеться у новому повідомленні Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC).

Так, фахівці, рекомендують "негайно вжити заходів щодо збільшення вакцинації проти коронавірусної хвороби (COVID-19) серед вагітних, породіль (включаючи тих, хто годує грудьми), жінок, які зараз намагаються завагітніти чи планують завагітніти в майбутньому".

Своє наполегливе прохання лікарі мотивують тим, що "користь від вакцинації перевищує відомі або потенційні ризики".

Відзначається, що у серпні цього року у США була зафіксована найвища смертність від коронавірусу серед вагітних жінок за увесь час пандемії. При цьому, приблизно 97% вагітних, госпіталізованих з підтвердженим діагнозом COVID-19, були нещепленими.

У Американському коледжі акушерів та гінекологів і Товаристві материнсько-фетальної медицини стверджують: у вагітних з симптоматичним COVID-19 ризик смерті збільшується на 70% у порівняні з невагітними!

"Окрім ризиків важкого перебігу хвороби та смерті для вагітних та породіль, існує підвищений ризик несприятливої ​​вагітності та наслідків для новонароджених, включаючи передчасні пологи. Також відомі випадки мертвонародження... Крім того, хоча і рідко, вагітні з COVID-19 можуть передавати інфекцію своїм новонародженим дітям", - йдеться у матеріалі CDC.

А от антитіла, отримані від вакцини, через плаценту проникають у кров плоду, що може захистити дитину від COVID-захворювання в перші дні і місяці життя.

Нагадаємо, днями Віктор Ляшко розповів, коли в Україні почнеться масова вакцинація підлітків.

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