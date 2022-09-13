Якими рисами володіють емоційно зрілі і сильні люди: психологи назвали 7 головних

Сприймають реальність такою, як вона є

Психічно стійкі люди живуть в реальності та сприймають її такою, як вона є. Вони аналізують факти, відгуки інших людей і близьких. Не змінюють подумки історію чи реальність і не вірять у виправлення того, що вже сталося.

Реальність вони бачать такою, як вона є - ясно і з чітким плануванням того, куди рухатися далі. А також готові до наслідків того, що їм може піднести життя.

Приймають наслідки свого вибору

Емоційно зрілі люди несуть відповідальність за свої дії та наслідки своїх рішень. Вони не ігнорують біль і образи, але при цьому не беруть на себе роль жертви, не звинувачують інших людей в проблемах, які самі створили.

Також такі люди виявляють співчуття до самих себе у важкі часи та докладають зусиль, щоб зробити все - за будь-яких обставин.

Володіють самоконтролем

Самоконтроль означає, що людина усвідомлює свою поведінку, почуття і думки, а також вміє регулювати свої реакції в залежності від вимог ситуації. Вони проявляють ініціативу у своїх проблемах і можуть звернутися за допомогою, якщо це потрібно.

І найважливіше - вони беруть на себе відповідальність за свої дії та бачать, як їх вчинки впливають на інших.

Мають здатність до самокорекції

Такі люди вміють коригувати свої реакції в будь-якій конкретній ситуації, щоб домогтися позитивного результату. Оскільки вони вчаться на своїх помилках, вони вміють виробляти більше позитивних наслідків в житті, ніж негативних.

Вони надійні та послідовні у своїх відповідях та обмеженнях.

Надають сенс поганим речам

Вони вміють надавати сенс своїм минулим образ і переживань і у них є духовна основа, яка надає сенс поганим речам. Як стверджував Ейнштейн, проблему не можна вирішити на тому ж рівні свідомості, на якому вона була створена.

Тому психологічно стійкі люди можуть подолати свій негативний досвід різними способами, а потім використовують свій досвід боротьби та болю, щоб допомогти іншим.

Використовують одночасно почуття і факти

Афективний реалізм - це, коли людина "відчуває" події у світі. При такому мисленні емоції переважають і можуть впливати на те, як людина сприймає реальність. Але така реальність може бути спотворена через вплив емоцій.

Психологічно стійкі люди вміють використовувати не тільки емоції. Вони вміють розпізнавати різницю між внутрішніми відчуттями та зовнішнім світом. Тому отримують доступ до раціонального розуму.

В їх сприйнятті присутнє все відразу - розум, раціональність, логіка, факти та емоції. І це має першорядне значення для емоційної зрілості та розумової стійкості.

Не закопують своє минуле

Стійкі люди можуть розпізнати та впоратися з емоційно неприємними подіями в минулому, а також усвідомлюють, що минуле може впливати на їх сьогодення.

Часті симптоми закапування минулого - переїдання, розлад харчової поведінки, вживання алкоголю або наркотиків, компульсивні або проблемні форми поведінки.

Психічно сильні люди шукають професійну допомогу або використовують інший спосіб позбутися від болю - щоденник, спілкування з близькими, самозцілення.

Вони можуть працювати з минулими подіями, розчаруваннями, травмами та не накопичують їх у масштабні проблеми.