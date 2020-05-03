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Яким буде курс долара наступного тижня: експерти спантеличили прогнозом

STYLERЖиття    03.05.2020 - 16:00
Яким буде курс долара наступного тижня: експерти спантеличили прогнозом
Курс долара 2020 - експерти дали прогноз (фото: РБК-Україна)

Експерти дають неоднозначні прогнози щодо курсу долара

Курс долара в Україні 2020 буде залишатися стабільним найближчим часом. Зміни можуть відбутися виключно після часткового скасування карантину, яке планується на 11 травня.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін не чекає змін курсу на наступаючому тижні, однак президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко не виключає ніяких варіантів. Про це інформує "Сьогодні".

Пендзін стверджує: "Низька ділова активність, пов'язана з купівлею та продажем валюти на міжбанківському ринку, збережеться, а це значить, що і на готівковому ринку змін курсу практично не очікується. Тому курс готівкового продажу залишиться в коридорі 27-27,5".

А ось Олександр Охріменко вважає, що готівковий долар може подешевшати ще у продажу, дійшовши в середньому до 27,10 гривень. При цьому спред збережеться, тобто здати його можна буде не дорожче 26,85.

Експерти рекомендують на наступному тижні не здавати, а купувати валюту як засіб накопичення. "Інфляційний тренд нікуди не зник. У бізнесу зберігається відкладений попит на валюту, який в повній мірі почне реалізовуватися, як тільки країна стане виходити з карантину. Тому тим, хто має гривневі надлишки і хоче їх конвертувати в долари, саме час робити це в дні затишшя, коли курс на мінімумі", - зазначив Пендзин.

Нагадаємо, що експерти розповіли, що буде в Україні з курсом валют після закінчення карантину.

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