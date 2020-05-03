ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Каким будет курс доллара на следующей неделе: эксперты озадачили прогнозом

STYLERЖизнь    03.05.2020 - 16:00
Каким будет курс доллара на следующей неделе: эксперты озадачили прогнозом
Курс долара 2020 - эксперты дали прогноз (фото: РБК-Украина)

Эксперты дают неоднозначные прогнозы касательно курса доллара

Курс доллара в Украине 2020 будет оставаться стабильным. Изменения могут произойти исключительно после частичной отмены карантина, которая планируется на 11 мая.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин не ждет изменений курса на наступающей неделе, однако президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не исключает никаких вариантов. Об этом информирует "Сегодня".

Пендзин утверждает: "Низкая деловая активность, связанная с покупкой и продажей валюты на межбанковском рынке, сохранится, а это значит, что и на наличном рынке изменений курса практически не ожидается. Поэтому курс наличной продажи останется в коридоре 27-27,5".

А вот Александр Охрименко считает, что наличный доллар может еще подешеветь в продаже, дойдя в среднем до 27,10 гривен. При этом спред сохранится, то есть сдать его можно будет не дороже 26,85.

Эксперты рекомендуют на следующей неделе не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления. "Инфляционный тренд никуда не исчез. У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет выходить из карантина. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время делать это в дни затишья, когда курс на минимуме", - отметил Пендзин.

Напомним, что эксперты рассказали, что будет в Украине с курсом валют после окончания карантина.

НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в четыре раза Межбанк закрылся курсом доллара ниже психологического уровня
Новости Украины Курс доллара
Lite
On Top