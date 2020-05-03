Каким будет курс доллара на следующей неделе: эксперты озадачили прогнозом

Курс долара 2020 - эксперты дали прогноз (фото: РБК-Украина)

Эксперты дают неоднозначные прогнозы касательно курса доллара

Курс доллара в Украине 2020 будет оставаться стабильным. Изменения могут произойти исключительно после частичной отмены карантина, которая планируется на 11 мая.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин не ждет изменений курса на наступающей неделе, однако президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не исключает никаких вариантов. Об этом информирует "Сегодня".

Пендзин утверждает: "Низкая деловая активность, связанная с покупкой и продажей валюты на межбанковском рынке, сохранится, а это значит, что и на наличном рынке изменений курса практически не ожидается. Поэтому курс наличной продажи останется в коридоре 27-27,5".

А вот Александр Охрименко считает, что наличный доллар может еще подешеветь в продаже, дойдя в среднем до 27,10 гривен. При этом спред сохранится, то есть сдать его можно будет не дороже 26,85.

Эксперты рекомендуют на следующей неделе не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления. "Инфляционный тренд никуда не исчез. У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет выходить из карантина. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время делать это в дни затишья, когда курс на минимуме", - отметил Пендзин.

Напомним, что эксперты рассказали, что будет в Украине с курсом валют после окончания карантина.