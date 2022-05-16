Від яких захворювань захищає лимон?
Лимони - це популярний і багатьма улюблений фрукт. Багато хто думає, що він рекордсмен за вмістом аскорбінової кислоти, але якщо ми говоримо про одну дольку - то це не так.
Дієтолог Світлана Фус розповіла, від яких хвороб може захистити лимон.
Міфи про лимони
Лимон заведено вважати джерелом аскорбінової кислоти, тому що він кислий. Деякі проводять "вітамінізацію" від застуди саме лимоном, вживаючи його дольками або додаючи в чай та інші напої.
Але середній лимон вагою приблизно 60 грамів дійсно може дати організму 25-30 мг вітаміну С, що відповідає одній третині його добової норми. Але мало хто з'їсть свіжий плід цитруса цілком з м'якоттю і шкіркою. Тому розраховувати на дольку лимона як на джерело саме "аскорбінки" не варто.
Особливо коли його кладуть в гарячий напій. На жаль, при попаданні в гарячу воду основна кількість вітаміну руйнується. ⠀
Що ще міститься в лимонах
Крім "аскорбінки" в лимонах присутні в невеликих кількостях вітаміни В6 і В1. Серед мінеральних речовин слід відзначити кальцій (12,2%) і мідь (9%) містяться в шкірці лимона. У ній же в 4 рази більше клітковини (42%) і пектину (40%) ніж в м'якоті.
Від яких захворювань може захистити лимон?
У лимонах багато корисних речовин, крім вітаміну С. Це органічні кислоти - лимонна і яблучна, фітонциди, рутин. Флавоноїди гесперидин і діосмін покращують кровообіг і допомагають запобігти розвитку атеросклерозу, а лімонен, нарингенін і кумарини чинять протипухлинну дію. ⠀
Як ми раніше писали, вчені виявили фрукт, який найкраще підходить діабетикам. Його можна вживати незважаючи на високу калорійність, проте міру все ж треба знати.
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