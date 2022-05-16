Від яких захворювань захищає лимон?

Лимони - це популярний і багатьма улюблений фрукт. Багато хто думає, що він рекордсмен за вмістом аскорбінової кислоти, але якщо ми говоримо про одну дольку - то це не так.

Міфи про лимони

Лимон заведено вважати джерелом аскорбінової кислоти, тому що він кислий. Деякі проводять "вітамінізацію" від застуди саме лимоном, вживаючи його дольками або додаючи в чай та інші напої.

Але середній лимон вагою приблизно 60 грамів дійсно може дати організму 25-30 мг вітаміну С, що відповідає одній третині його добової норми. Але мало хто з'їсть свіжий плід цитруса цілком з м'якоттю і шкіркою. Тому розраховувати на дольку лимона як на джерело саме "аскорбінки" не варто.

Особливо коли його кладуть в гарячий напій. На жаль, при попаданні в гарячу воду основна кількість вітаміну руйнується. ⁣⁣⠀

Що ще міститься в лимонах

Крім "аскорбінки" в лимонах присутні в невеликих кількостях вітаміни В6 і В1. Серед мінеральних речовин слід відзначити кальцій (12,2%) і мідь (9%) містяться в шкірці лимона. У ній же в 4 рази більше клітковини (42%) і пектину (40%) ніж в м'якоті.

Від яких захворювань може захистити лимон?

У лимонах багато корисних речовин, крім вітаміну С. Це органічні кислоти - лимонна і яблучна, фітонциди, рутин. Флавоноїди гесперидин і діосмін покращують кровообіг і допомагають запобігти розвитку атеросклерозу, а лімонен, нарингенін і кумарини чинять протипухлинну дію. ⁣⁣⠀