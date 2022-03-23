Від яких речей в домі потрібно негайно позбавлятися, щоб не притягувати бідність

Дзеркало

Ці предмети володіють магічною енергетикою і служать зв'язком з іншими світами. Також дзеркала можуть впливати на людей, які проживають у квартирі.

Категорично не можна зберігати в будинку розбиті, надколоті або тріснуті дзеркала. Навіть кишенькові або в скриньках.

Заглядати в такі дзеркала дуже небезпечно - можна швидко притягнути нещастя. Жінкам загрожує самотність або втрата краси.

Годинник

Позбавтеся негайно від усіх годинників, які відпрацювали свій термін і зупинилися. Езотерики вважають, що такий годинники гальмують розвиток і все життя людини.

Якщо годинник зупинився прямо на очах – це дуже погана прикмета. Опустіть такий годинник на ніч у відро з водою, а вранці – вкидайте.

Старі капці

Старі та порвані капці накопичують негативну енергію і можуть поділитися нею з усіма, хто знаходиться у квартирі. Позбавляйтеся від них якомога швидше і купуйте нові.

Посуд

Якщо тріснув улюблений бабусин сервіз - не намагайтеся його склеїти, відправляйте у відро для сміття. Будь-яку чашку, склянку або тарілку зі сколом – теж.

Посуд символізує мир в сім'ї та в будинку. Тому він повинен бути красивим, без дефектів.

Техніка

Всі прилади, які вже не підлягають ремонту та осідають у ваших коморах – притягують негатив в будинок. Якщо ви зважитеся їх викинути - зможете не тільки звільнити місце в будинку, але і позбутися від неприємностей.

Речі покійних

Не варто залишати на пам'ять речі людей, яких вже з вами немає. Вони можуть бути просякнуті негативною енергією і при використанні таких речей може початися погіршення здоров'я і фінансові проблеми.

Сміття

Позбавляйтеся від фантиків, чеків, рекламних проспектів, від візиток в гаманцях. Весь цей мотлох накопичує непотрібну енергію і призводить до заплутаності та провалів у всіх сферах.